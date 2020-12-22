Более 80% российских пилотов-выпускников не смогли найти работу в 2020 году

В Росавиации также посетовали, что на обучение пилотов выделяется слишком мало средств

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2020 году из-за спада авиаперевозок не смогли найти работу больше 80% пилотов - выпускников учебных заведений гражданской авиации. Об этом в Общественном совете при Росавиации сообщила начальник управления государственной службы и кадров агентства Наталья Крупина.

Она объяснила, что авиакомпании сократили прием на работу: "Показатель трудоустройства по специальности выпускников-пилотов, который в предыдущие годы составлял от 70% до 80%, уменьшился в 2020 году до 17%".

В целом, по словам Крупиной, по программам высшего и среднего профессионального образования в учебных заведениях гражданской авиации сейчас обучается около 26 000 человек.

Крупина также отметила недостаточное финансирование образовательных программ, в том числе выполнения летной практики и мероприятий по поддержанию летной годности учебных воздушных судов, а также низкий уровень зарплат летно-инструкторского и инженерно-технического персонала.

В бюджете 2021-2023 Росавиации выделены бюджетные ассигнования "только на реализацию программ высшего образования, но, к сожалению, не в полном объеме", отметил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев.