Газ в Европе подорожал до $220/тыс. куб. м перед новыми холодами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе продолжила рост в преддверии нового понижения температуры воздуха. Вторник стал в Европе самым теплым днем декабря, но за ним следует плавное понижение температуры в течение следующих двух недель.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до нового локального рекорда – $220 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца – с 5 февраля 2019 года.

Только с начала декабря цена выросла на 18%.

Европа начала декабрь с максимального (близкого к техническому пределу) отбора газа из ПХГ. По мере повышения температуры он сократился примерно в два раза по итогам последней недели. Но он все еще значительно выше, чем в среднем за декабрь прошлого года.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 77,71%, что на 3,49 процентных пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (74,22%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 39%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).