Рубль вечером продолжил дорожать к доллару и евро на растущей нефти

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже в среду вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и в условиях спроса на рублевую ликвидность при подготовке к пику налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 74,94 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 97,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,29 руб./EUR1, подешевев на 93,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 95,7 копейки - до 82,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно укрепляться к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. Падение доллара на глобальном рынке, в том числе, из-за неблагоприятной статистики, вышедшей вечером в среду в США, повышает вероятность увеличения мер стимулирования американской экономики, что способствует росту валют emerging markets.

Новый штамм коронавируса в Великобритании

В первые дни недели инвесторы демонстрировали отсутствие интереса к рисковым активам из-за сообщений о появлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, что привело к заметному снижению валют emerging markets, в том числе, рубля.

Кроме того, выяснилось, что новый, более заразный штамм COVID-19 уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну, отметило агентство Bloomberg.

Во вторник, 22 декабря, Еврокомиссия приняла рекомендацию государствам-членам в связи с новой мутацией COVID-19, призывающую не поощрять до дальнейшего уведомления все второстепенные поездки в Великобританию и из этой страны.

"Позорный" пакет бюджетных стимулов

Конгресс США в понедельник, 21 декабря, после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп. Он уже назвал новый пакет бюджетных стимулов "позором" и заявил, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. Одобренный законодателями вариант предусматривает прямые выплаты гражданам в размере $600, но Трамп настаивает на увеличении выплат.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - заявил Трамп.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

Вышедшие в среду данные о доходах расходах американцев оказались хуже прогнозов. Расходы американцев являются ключевым фактором роста крупнейшей экономики мира. На потребительские расходы приходится около 70% экономики США. Высокие потребительские траты поддержали восстановление экономики Соединенных Штатов в третьем квартале после резкого спада в предыдущие три месяца.

Согласно данным министерства торговли страны, доходы населения США в ноябре упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом расходы американцев сократились на 0,4%. Это стало первым падением показателя за последние семь месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и второго - на 0,2%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали уменьшение соответственно на 0,3% и 0,4%.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное давление на экономику и настроения потребителей. Кроме того, часть населения перестала получать дополнительные соцвыплаты в рамках антикризисного пакета бюджетных стимулов.

Продажи новых домов в США в ноябре рухнули на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 841 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано 945 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 999 тыс. То есть продажи упали на 5,7%, а не на 0,3%, как было объявлено первоначально.

Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж новостроек в прошлом месяце на 0,3% с объявленного ранее октябрьского уровня - до 995 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали рост на 0,8% - до 1,007 млн домов.

Мнения аналитиков

"В среду на валютных площадках развивающихся рынков доллар корректировался после заметного укрепления накануне. Если в предыдущие дни, когда валюты EM дружно падали, российский рубль выступал в лидерах по снижению, то сегодня российская валюта заметно превосходила своих коллег по положительной динамике. К концу рабочего дня доллар опустился ниже 75 рублей. Корректировался доллар и к корзине основных мировых валют, теряя по индексу DXY около 0,5%. Отметим, что пока индекс доллара держится выше 90 пунктов, однако его позиции на данном уровне остаются весьма неустойчивыми. Впрочем, не стоит забывать о пониженной активности участников глобального рынка накануне праздников, поэтому ослабление американской валюты может отражать усиление аппетита к риску не столь объективно", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Во вторник рубль вновь торговался слабее других валют развивающихся стран, курс доллара достигал 75,9 руб./$1. Но в среду рисковые активы частично восстанавливают позиции. Рубль на этом фоне укрепился уже до 75,14 руб./$1. Активность торгов постепенно снижается, при этом в пятницу пик налогового периода - выплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что немного поддержит рубль в ближайшие дни", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Сегодня последний день на этой неделе, когда сохраняется активность иностранных инвесторов в преддверии Рождества в западных странах. Кроме того, в пятницу экспортерам предстоит уплатить более 300 млрд рублей НДПИ, и они могут активизировать продажи валюты на текущих достаточно привлекательных уровнях. Также Банк России продолжит продавать иностранную валюту в объеме $80 млн в день. В этих условиях мы бы ожидали укрепления рубля до 75 за доллар в среду и, возможно, еще больше к концу недели", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду увеличилась 2,06% - до $51,11 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 2,15% - до $48,03 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 декабря на 10,73 копейки, до 75,4571 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,77 копейки, до 91,9822 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в среду всего на 0,06 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,3236 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени уменьшился на 15,86 копейки и составил 75,246 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 624,535 млн, из которых $947,339 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 677,196 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 15,96 копейки, до 91,8652 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 36,11 копейки и составил 91,7289 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR604,392 млн, из которых EUR241,609 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR362,783 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на срок 1 месяц, которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,74% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 б.п. - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 4,53% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 4,93% и 4,91% годовых.