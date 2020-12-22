Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы по всей Великобритании

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в различных местах Великобритании, в том числе за пределами тех районов, которые недавно попали под четвертый наиболее жесткий уровень ограничений. Об этом сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на мнение ряда ученых.

"Данные генетических последовательностей (у взятых образцов штамма - ИФ) ясно показывают, что его случаи есть по всему Соединенному Королевству", - заявил профессор Том Коннор из Кардиффского университета.

По информации The Guardian, образцы нового штамма вируса были получены, в том числе, благодаря 2,5 тыс. положительным анализам на COVID-19, проведенным в Лондоне, графствах Кент, Эссекс, городе Норидж и в других местах.

"Конечно, это не тот случай, когда (вирус - ИФ) полностью ограничен географически районами, которые находятся в зоне 4-го уровня ограничений", - отметил доктор Джеффри Барретт из Института Сенгера.

The Guardian указывает, что по-видимому, новый штамм распространился из Кента и Лондона с конца сентября, после чего достиг региона Мидлендс, юго-запада и севера Англии, хотя наиболее пострадавшими районами остались Лондон, юго-восток и восток Англии.

Ранее сообщалось, что по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти решили с воскресенья ввести максимально жесткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье несколько стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.