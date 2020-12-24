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Число банкротств ритейлеров в США в 2020 г. достигло рекорда

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количество банкротств в сфере розничной торговли США в этом году достигло максимума более чем за десятилетие, и эксперты не ждут улучшения ситуации, сообщает MarketWatch.

До середины ноября в стране обанкротились 49 ритейлеров, по данным S&P Global Market Intelligence. В их число входят Ascena Retail Group Inc. (владелец Ann Taylor), Neiman Marcus, Sur La Table Inc. и Brooks Brothers Group Inc. Это самый значительный показатель со времен финансового кризиса 2009 года.

Пандемия COVID-19 стала последней каплей для многих ритейлеров, уже испытывавших трудности. Компании, которые, пытаясь идти в ногу со временем, инвестировали в цифровизацию и переход на другие современные технологии, просто не смогли справиться с дополнительным давлением из-за приостановки работы магазинов и массовым переходом на онлайн-торговлю, а также другими побочными негативными эффектами от коронавируса.

"Пандемия ускорила то, что должно было случиться через несколько лет", - полагает вице-президент Moody's Микки Чадха.

Также многие представители розничной торговли приняли решение о корректировке числа своих магазинов, в том числе Gap Inc. и Children's Place Inc.

С начала этого года по 4 декабря в стране были закрыты 8,4 тыс. магазинов, по данным Coresight Research.

"Есть еще много компаний, которые находятся в бедственном положении, - отмечает Чадха. - Пандемия ускорит тренды, которые делают слабых еще слабее, а сильных сильнее".

Между тем многие ритейлеры успешно пережили трудные времена. Акции сетевых магазинов Walmart Inc. и Target Corp. в текущем году подорожали соответственно на 21% и 37%, оператора клубных магазинов-складов Costco Wholesale Corp. - на 23%, магазинов товаров для дома Wayfair Inc. и At Home Group Inc. - в 2,9 раза.

Для сравнения, значение фондового индекса Standard & Poor's 500 увеличилось на 14,8% с начала года.

Хроника 27 января – 24 декабря 2020 годаЭкономический кризис
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