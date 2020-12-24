Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские сталепроизводители, которые начали год с очень высоким фактором неопределенности, на его экваторе были вынуждены проводить стресс-тесты, а заканчивают 2020-й на вполне позитивной ноте. Эти качели, безусловно, стоили топ-менеджерам немалого стресса, да и чиновники со своими налоговыми инициативами добавили седых волос акционерам, но лучше такая тахикардия, чем стабильное предынфарктное состояние, в котором пребывают последний год многие другие отрасли.

Еще в конце 2019 года металлурги прогнозировали замедление темпов роста спроса на сталь в 2020 году до 1,5-3%, однако коронакризис внес свои коррективы, и вектор динамики спроса был изменен на противоположный. Падение потребления на российском рынке в этом году может достигнуть 6-7%, прогнозируют сталевары. Однако стремительный рост цен на сталь в конце текущего года, который оказался хоть и достаточно неожиданным, но был более предсказуемым, чем весенний локдаун, добавил рынку оптимизма.

От неопределенности к оптимизму

С сентября экспортные цены на горячекатаный прокат на российском рынке выросли более чем на 40%, превысив отметку в $700/тонна FOB Черное море, а с условием поставки EXW - более чем на 20%, приблизившись к $600/тонна. В начале этого года цены на сталь были в районе $400/тонна.

"Сейчас цены рекордно высокие. Мы не видели таких показателей с 2011 года. Есть вероятность, что (российские - ИФ) сталевары смогут побить текущий консенсус на 2021 год. В конце 2020 года тоже возможен позитивный сюрприз: EBITDA компаний может удивить", - полагает аналитик BCS GM Артем Багдасарян.

В том, что в первом полугодии рынок будет более оптимистичным, уверен и Юрий Власов из Sova Capital.

Согласно оценкам Альфа-банка, результаты сталепроизводителей в IV квартале, на ноябрь и декабрь которого пришелся основной рост цен, будут значительно сильнее уровня предыдущего квартала.

"В российском секторе черной металлургии существует традиционный лаг в один-два месяца между продажами и производством. Таким образом, сильный рост цен, который мы сейчас наблюдаем, отразится во многом в результатах первого квартала 2021 года. По году результаты компаний будут слабее показателей 2019 года, но снижение будет незначительным, около 10%", - отмечает Борис Красноженов из Альфа-банка.

Сейчас дисконт домашних цен на сталь к экспортным составляет около 20%, хотя обычно - это премия в 5-10%, поясняет Багдасарян из BCS.

Согласно данным "Атона", "Северсталь" законтрактовала февральское производство горячекатаной стали по $710-725/тонна FOB Балтийское море (это более чем в два раза превышает минимумы 2020 года). НЛМК таргетирует уровни в $690-700/тонна FOB Балтийское море.

"При условии сохранения таких высоких цен на сталь в течение года, EBITDA компаний может оказаться на 22-34% выше консенсуса на 2021 год", - отмечает Андрей Лобазов из "Атона".

Пониженный повышенный CAPEX

Но финальному бравурному аккорду последних месяцев предшествовал период локдауна, когда потребление сортового и листового проката в России сократилось на 25% и 22% соответственно, прекращение работы строек, снижение производства в автопроме и машиностроении.

Все стальные компании без исключения заявляли в первом полугодии, что ожидают падения спроса на выпускаемую продукцию из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, некоторые были вынуждены сократить дивидендные выплаты, обозначив эту меру как временную и пообещав не менять дивидендную политику, доначислить выплаты позднее.

Не обошлось без корректировки капитальных затрат, которая, впрочем, оказалась не столь значительной, как могла бы быть.

Капзатраты стальных компаний, объявленные в рамках утвержденных стратегий, в среднем на 43% превышают необходимые затраты на поддержание текущей деятельности, подсчитали аналитики "Ренессанс Капитала". На фоне падения спроса на стальную продукцию, большой неопределенности, в том числе в отношении будущих денежных потоков, компании отказались от пересмотра дивполитики, но друг за другом объявили о пересмотре инвестиций на 2020 год.

Так, "Северсталь", которая всегда говорила о гибкости инвестиционной программы и возможности ее корректировки в зависимости от рыночной ситуации, заявила, что приостанавливает часть инвестпроектов, запланированных на 2020 год, изменив при этом по некоторым проектам график финансирования. Прогноз capex компании был понижен в текущем году на 15%, до $1,45 млрд с объявленных ранее $1,7 млрд. В 2021 году инвестиции запланированы примерно на таком же уровне.

Капзатраты "Магнитогорского металлургического комбината" на 2020 год весной были понижены на 20%, до $700 млн. Позднее - несколько повышены, до $730-740 млн. Озвученный докоронакризисный ориентир комбината по уровню capex в 2020-2023 гг. составлял $900 млн/год, 2024-2025 гг. - $700 млн/год. Текущий ориентир на 2021 год после объявленных "Магниткой" в декабре новых проектов, которые помогут дополнительно прирасти EBITDA компании на $1 млрд к 2025 году, составляет около $1 млрд, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

"Новолипецкий металлургический комбинат", понизивший в апреле capex до $750 млн, уже в июле вернулся к предыдущему ориентиру в $1,1 млрд. Evraz о capex на этот год говорил в октябре - тогда он был понижен до $750 млн (с запланированных $900 млн.)

"Определенное сокращение capex есть, но не столь существенное, как можно было бы ожидать. Хотя сейчас, в условиях такого агрессивного роста цен на сталь, не думаю, что есть предпосылки для его дальнейшего снижения", - полагает Артем Багдасарян.

Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают, что российские сталепроизводители в среднесрочной перспективе сохранят capex на уровне "слегка ниже" среднегодового показателя за 2009-2019 гг. Текущий инвестиционный цикл является более консервативным, чем в 2009-2012гг, из-за существенных объемов роста в предыдущее десятилетие и более сдержанной политики распределения капитала.

Некоторые участники рынка также обращают внимание, что инициатива правительства о дифференциации НДПИ также способствовала более сдержанному пересмотру капвложений металлургами: демонстрировать сокращение инвестиционной активности в период, когда чиновники проявляют пристальный интерес к высокоприбыльным отраслям, как минимум недальновидно.

"Возможно, сам факт повышения НДПИ немного может простимулировать металлургов индицировать сейчас и в дальнейшем более высокий capex. Особенно в условиях роста цен на сталь. Но не у всех они транслировались в реально высокий capex", - предположил один из участников рынка.

Согласно оценкам "Ренессанс Капитала", уровень капзатрат российских сталепроизводителей превышает средний показатель по отрасли. Так, по прогнозам аналитиков, средний уровень соотношения капзатрат к выручке черных металлургов в РФ в 2020-2022 гг. составит 11% при среднем значении крупнейших мировых компаний в 8%.

Capex/revenue "Северстали" за этот период оценивается в 15%, ММК и НЛМК - в 11%. Наиболее консервативный показатель у Evraz - 7%. Для сравнения, соотношение capex к выручке ArcelorMittal - 5%, China Steel - 8%, Tata Steel - 6%.

В то же время ряд экспертов сомневается, что компании, формируя портфель инвестиций, оглядываются на Минфин и его фискальные устремления.

"Российский сектор черной металлургии почти на 100% представлен частными компаниями, которые имеют публичный статус. Компании координируют свои инвестиционные стратегии с планами государства по развитию экономики. Для этого есть ряд официальных институтов и площадок для обсуждения. Металлурги реализуют проекты, которые объективно связаны с ожиданиями по динамике спроса, - считает Красноженов из Альфа-банка. - Есть определенный фокус на социальные и природоохранные проекты с учетом роста влияния ESG-фактора на инвестиционную привлекательность компаний. Российские компании в секторе черной металлургии продолжают развивать сегмент продукции с высокой добавленной стоимостью (оцинкованный и полимерный прокат) и расширять вертикальную интеграцию в горнодобывающем сегменте".

При этом некоторые участники рынка также не исключают, что сложившаяся нетипичная ситуация с отсутствием ценовой премии на домашнем рынке тоже может быть связана с повышением НДПИ. "Есть ощущение, что история с НДПИ могла повлиять на ценообразование российских металлургов, которые определенное время боялись поднимать и сдерживали цены на домашнем рынке", - предположил один из собеседников.

Предложение не догоняет спрос

World Steel Association по итогам текущего года прогнозирует падение мирового спроса на сталь на 2,4%, а в 2021 году ожидает его восстановления и прироста на 4,1%. Повышение в 2021 году по сравнению 2019 годом составит 1,6% во многом благодаря поддержке спроса со стороны Китая, отмечают аналитики "Ренессанс Капитала".

"По нашему мнению, перебои с поставками металла, связанные с ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, были компенсированы более сильным, чем ожидалось, восстановлением спроса, что оказало давление на мировые запасы металла. Основными причинами роста потребления стали высокие темпы строительства, развитие китайской экономики за счет мер господдержки. Дальнейшее восстановление спроса, вероятно, будет поддержано промышленным сектором и реализацией отложенных инвестиционных проектов в энергетической отрасли. А ограниченные запасы металла позволят подержать цены на высоком уровне при восстанавливающемся спросе", - говорится в обзоре.

Отмечающийся последние месяцы рекордный рост цен на сталь, безусловно, приведет к коррекции стоимости металла, которая неизбежна на горизонте одного-трех месяцев. Существует ряд факторов, которые окажут давление на цены, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка.

"Активность в строительной отрасли традиционно замедляется в зимний период. Существует фактор рождественских праздников и китайского Нового года, - отмечает он. - При текущем уровне цен мы увидим перезапуск сталеплавильных мощностей в ЕС, который позволит сократить дефицит стали в регионе, во многом вызванный снижением китайского экспорта".

Китайское правительство также объективно недовольно высоким уровнем цен на сталь и железную руду и может применить ряд мер, чтобы скорректировать цены вниз, в том числе сократить кредитование металлургического сектора, что снизит аппетит к пополнению запасов после новогодних каникул, полагает эксперт Альфа-банка.

При этом, если смотреть на долгосрочную перспективу, то объемы потребления стали продолжат расти. "Китай уже потребляет в 2020 году более 1 млрд тонн стали, что эквивалентно потреблению на душу населения более 700 кг стали. С учетом роста инвестиций в основные средства и роста промышленного производства на 7% в год, потребление стали в Китае может расти на 4-5% на среднесрочном горизонте", - сказал Красноженов.

Китай продолжает реализовывать проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в 65 странах, которые связаны с развитием инфраструктуры, реализует стратегию развития западных провинций.

"Недавно китайское правительство официально заявило о реализации стратегии "двойной циркуляции", которая предполагает, что 500 млн человек в Китае (эквивалентно населению ЕС) выйдут на уровень среднего класса на горизонте 2034 года. Все данные проекты имеют высокую металлоинтенсивность. Мы видим аналогичные тренды в ряде других стран Азии - например, во Вьетнаме", - добавляет эксперт.

"С начала пандемии тон стальной отрасли задавал Китай. Сейчас ситуация начала улучшаться, по крайней мере, до новостей о новом штамме вируса в Великобритании потребительский спрос восстанавливался. Нужно понимать, что часть производственных мощностей закрылась, были остановлены домны в Европе, Японии, Штатах. Перезапустить их заново - трудоемкий, относительно небыстрый и дорогостоящий процесс. Из-за этого сложился определенный дисбаланс на рынке между спросом и предложением", - сказал Багдасарян.

На данный момент наблюдается рост спроса на ключевых экспортных рынках сбыта российских металлургов - Европе, Черноморском побережье, но предложение пока не успевает за спросом.

"Такой дисбаланс может продлиться первый квартал, и мы еще сможем увидеть довольно сильные глобальные цены на сталь. Это означает, что если ситуация будет развиваться по такому сценарию, домашние цены могут начать восстанавливать историческую премию к экспорту", - отметил эксперт BCS GM. По его оценкам, потенциал роста внутренних цен на сталь - около 20-25%.

В 2014-2015 годах падение цен и рынка обеспечило последующий стабильный рост сектора на 2-3 года, отмечает аналитик Sova Capital Юрий Власов. "Сейчас падение было быстро отыграно рынком, но дополнительная ликвидность может сыграть свою роль", - полагает он.