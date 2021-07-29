ArcelorMittal завершил II квартал с рекордной EBITDA за 13 лет

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во I квартале 2021 года сталелитейная компания ArcelorMittal нарастила EBITDA на 56% в квартальном исчислении, до $5,052 млрд, что стало рекордным квартальным показателем с 2008 года.

Во II квартале 2020 года EBITDA компании составляла $707 млн.

Операционная прибыль ArcelorMittal в отчетном периоде выросла до $4,432 млрд. Годом ранее был зафиксирован операционный убыток в $253 млн.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $4 млрд, что на 75% больше, чем в январе-марте. Чистый убыток во II квартале 2020 года составлял $559 млн.

Выручка увеличилась в прошлом квартале на 19% к I кварталу и на 76% год к году, составив $19,343 млрд.

Во втором квартале компания сократила на 2,4% объем поставок стали по сравнению с предыдущим кварталом, до 16,1 млн тонн, годовой прирост составил 8,7%.

Выпуск стали в прошлом квартале вырос на 1,1%, составив 17,8 млн тонн (+23% ко II кварталу 2020 года).

Добыча компанией железной руды понизилась за квартал на 15,7% и составила 11,2 млн тонн. Годовое падение составило 17%.

ArcelorMittal повысила ориентир по capex в 2021 году до $3,2 млрд с озвученных ранее $2,9 млрд.