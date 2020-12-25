Сбербанк в декабре достиг рекордного объема вкладов физлиц

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объем вкладов физлиц в Сбербанке в декабре 2020 года достиг рекордных 15 трлн рублей, драматических сценариев в этом сегменте не наблюдается, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас и доля вкладов, и объем вкладов растут. Мы достигли в декабре месяце рекордной за все время для себя цифры в 15 трлн рублей, за всю историю", - сказал Греф.

"В этом смысле я не вижу никаких не только драматических сценариев, я оцениваю это все как очень позитивный сценарий", - добавил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в ноябре 2020 года нарастил объем средств физлиц на 0,4% - до 14,860 трлн рублей, сократил объем средств юрлиц на 1,2% - до 7,861 трлн рублей. Средства розничных клиентов с начала года выросли на 9,1%, корпоративных - на 18,2%.