Песков переадресовал правительству вопрос о росте теневой экономики

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос, фиксируют ли российские власти рост теневой экономики в стране и видят ли в этом опасность.

"Это скорее вопрос к правительству. Это очень хорошо видит наша налоговая служба, тем более там система мониторинга фактически работает онлайн", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу.

"Мы в Кремле это не можем фиксировать. Это правительство фиксирует", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, какие меры могло бы принять государство, чтобы вывести бизнес из теневого сектора, Песков сказал: "Меры могут быть одни - люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги. Система позволяет это все администрировать".

Ранее появилась информация, что специалисты СберИндекса отмечают рост серой зоны экономики на 6%.