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"Росатом" задумался о выпуске "зеленых" бондов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов, но не видит необходимости в "вечных" облигациях, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Что касается "зеленых" бондов, то безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего, как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", - сказал он, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований.

По его словам, в данный момент у госкорпорации разработана с Газпромбанком схема проектного финансирования строительства ветростанций совокупной мощностью 340 МВт. "Это первый проект, где реализованы механизмы устойчивого финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам на стадии строительства и эксплуатации. Использование такой модели крайне важно для "Росатома" в контексте решения задач долгосрочного и устойчивого развития. Банк предоставит 40 млрд рублей на 12 лет", - сказал он, добавив, что "кроме заинтересованности в использовании инструментов "зеленого" и "устойчивого" финансирования "Росатом" также вовлечен в формирование национального "зеленого" инструментария, находимся в диалоге по этому вопросу с Минэкономразвития, ВЭБом и Банком России".

Необходимости в "вечных" бондах у "Росатома" нет. "Их выпускают те компании, у кого долговая нагрузка зашкаливает, и они делают выбор в пользу более высокой процентной ставки, но отсутствия погашения основного долга", - сказал он.

Как сообщалось, в марте "Росатом" ввел в эксплуатацию Адыгейскую ВЭС установленной мощностью 150 МВт. В настоящее время корпорация строит Кочубеевскую ВЭС в Ставрополье. А всего в портфеле "Росатома" заказы на 1,2 ГВт ветроэнергетики.

Комментируя итоги года, глава госкорпорации сообщил "Интерфаксу", что долговая нагрузка невысокая. "Среднюю ставку по совокупному долговому портфелю корпорации в российских рублях удается поддерживать на уровне 7,03% и в долларах США - на уровне 3,67%, - отметил он. - В течение 2020 года, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, обеспечено наличие ликвидности, достаточной для поддержания нормального функционирования корпорации и ее организаций, исполнения контрактных обязательств в срок".

Росатом Алексей Лихачев

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