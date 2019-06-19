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Лукашенко дал в дорогу президенту Египта белорусскую черную икру

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рано утром 19 июня проводил в аэропорту президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси, сообщает госагентство БелТА.

В аэропорту Лукашенко передал президенту Египта гостинцы: черную икру белорусского производства, клубнику и хлеб. Ас-Сиси поблагодарил его за такой "добрый жест" и теплый прием, отметив, что глава Белоруссии решил лично проводить его в аэропорту.

"Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы - друзья. И этим все сказано", - ответил ему Лукашенко.

Ас-Сиси находился с официальным визитом в Белоруссии находился с 17 июня. За это время Белоруссия и Египет подписали комплексную программу развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Документ предусматривает создание в Египте и расширение сборочных производств белорусских машиностроительных предприятий (МТЗ, МАЗ, Минский моторный завод, "Гомсельмаш", "Амкодор", "Бобруйскагромаш").

Александр Лукашенко Абдель Фаттах Ас-Сиси Белоруссия Египет

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