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В Охотском море приступили к добыче минтая

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России стартовала одна из крупных рыбопромысловых экспедиций - Охотоморская минтаевая путина.

Как сообщает Росрыболовство, с 1 января по 10 апреля 2021 года планируется добыть свыше 915 тыс. тонн минтая и произвести более 570 тыс. тонн рыбопродукции. В ушедшем году за этот период было выловлено 914 тыс. тонн минтая.

Отмечается, что для обеспечения непрерывного и безопасного процесса добычи ценного биоресурса в условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором "разработать регламент, который бы давал дополнительные гарантии чистоты экипажей рыбопромысловых судов".

В 2021 году на промысле будут работать 130 рыбопромысловых судов и свыше 12 тыс. человек. Объем среднесуточного вылова минтая в период Охотоморской экспедиции составляет 8-9 тыс. тонн.

Охотоморская минтаевая экспедиция - одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и в мире. За 110 дней добывается более 60% годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Охотское море Росрыболовство

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