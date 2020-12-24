Технологии и онлайн - последняя любовь на Земле

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Одним из основных бенефициаров пандемии коронавируса, захлестнувшей планету с начала года, мировая общественность считает технологический сектор. Впрочем, участники рынка - интернет-компании и разработчики софта - лишь частично согласны с этим утверждением.

Неуверенность в завтрашнем дне подтверждалась операционными результатами самих компаний, которые вынужденно отзывали прогнозы на 2020 год, откладывали выплату дивидендов, фиксировали падение выручки по основному, рекламному бизнесу.

Однако технологическому сектору, вероятно, быстрее других отраслей удалось приспособиться - с одной стороны, потребители сами были вынуждены перейти к поиску и заказу услуг в онлайн; с другой стороны, технологические компании получили возможность более активно реализовывать потенциал своих непрофильных направлений и экспериментальных бизнесов.

Сменили кнут на пряник

Адаптироваться к новым реалиям пришлось и профильному министерству - в начале года в рамках обновления состава правительства новым министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал выходец из "Ростелекома" Максут Шадаев, который на протяжении полугода проводил ротацию своих заместителей. Осенью само Минкомсвязи было официально переименовано в Минцифры, а чуть позже были упразднены подведомственные ему Россвязь и Роспечать.

Пожалуй, одним из самых ярких кадровых событий в структурах Минцифры стало освобождение главы Роскомнадзора Александра Жарова от занимаемой должности. Жаров, руководивший ведомством в течение 8 лет, запомнится многим как борец с Telegram. Два года борьбы, которая, правда, в технологическом плане оказалась незамеченной большинством российских пользователей, завершились спустя пару месяцев после его ухода с поста: в июне Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой принял решение о разблокировке мессенджера. Решение объясняли готовностью Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму, а источники "Интерфакса" сообщали, что сервис уже сотрудничает с российскими властями по этим вопросам.

Одним из основных производственных результатов Минцифры в этом году стал пакет мер поддержки IT-отрасли, который предусматривает реализацию "налогового маневра" с 2021 года. Меры предусматривают льготы по налогу на прибыль и тарифам страховых взносов для компаний, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%.

В настоящее время идет работа над вторым пакетом мер поддержки для IT-сектора. По неофициальной информации, документ предусматривает льготы для таких сегментов рынка как игровая индустрия, соцсети и мессенджеры, онлайн-кинотеатры и др.

Власти стараются не отставать от естественного хода событий в экономике, выдвигающего на авансцену новые большие имена. За минувший год гиганты цифрового мира совершили очевидный скачок в несколько условном, но без преувеличения важнейшем рейтинге упоминаемости в выступлениях президента.

В октябре Владимир Путин пообещал способствовать развитию крупных IT и цифровых компаний, включая "Яндекс", Mail.ru Group, "Ростелеком" и Сбербанк.

"Я не сомневаюсь, что "Яндекс" будет расти, и другие наши компании - и Mail.ru, и "Ростелеком", и Сбер - имеют очень хорошие перспективы. Мы всячески будем способствовать их развитию", - сказал он в ходе выступления на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". По его словам, создание собственных экосистем такими компаниями, как "Яндекс", Сбербанк и ВТБ, придаст импульс российской экономике.

До начала работы механизма налоговых льгот сложно оценить эффективность и интерес к данной мере поддержки. Например, крупнейшие интернет-компании львиную долю выручки пока генерируют именно в рекламном бизнесе. Правда, летом глава Mail.ru Group Борис Добродеев говорил, что компания рассчитывает извлечь выгоду из налогового маневра для IT-отрасли в таких сегментах, как игровой и B2B-бизнес.

Впрочем, у технологического сектора и без мер поддержки было о чем думать в уходящем году.

"Яндекс": один в поле воин

"Яндекс" в 2021 год войдет налегке, за год компания освободилась от двух из трех существовавших совместных предприятий - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет", которые развивались в партнерстве со Сбербанком.

Многолетние отношения стороны решили разорвать в середине года, хотя слухи о конфликте партнеров возникли сразу после создания e-commerce СП в 2018 году.

Сделка предусматривала раздел активов: "Яндекс" консолидировал 100% "Яндекс.Маркета", выкупив долю Сбербанка за 42 млрд рублей, а банк получал 100% первого СП компаний, "Яндекс.Деньги", заплатив партнеру за блокпакет 2,4 млрд рублей.

В целом "развод" дал IT-компании спектр возможностей: от самостоятельного развития e-commerce (к слову, Сбербанк получил такие же возможности и уже в течение следующего года хочет показать рынку собственный продукт) до нескольких вариантов формирования финтех-вертикали.

Электронную торговлю "Яндекс" начал развивать довольно стремительно. Еще до официального закрытия сделки компания представила стратегию "Яндекс.Маркета" с тремя задачами до 2023 года: достижение положительной скорректированной EBITDA, вхождение в топ-3 местных игроков на рынке e-commerce и увеличение ассортимента до 5 млн SKU.

Уже после "развода" "Яндекс" с 1 октября решил перенести маркетплейс "Беру", запущенный в рамках СП, на площадку "Яндекс.Маркета", таким образом оборвав одну из немногих остающихся связующих нитей со Сбербанком (последней было присутствие Грефа в совете директоров "Яндекса").

"Для "Яндекса" e-commerce - большая "стройка" на следующие несколько лет. У нас есть амбиции стать лидерами этого рынка, мы планируем скорее догонять наших конкурентов", - говорил в интервью "Интерфаксу" CEO сервиса Максим Гришаков.

"Яндекс.Маркет" уже активно приступил к интеграции со всеми сервисами "Яндекса". Так, для пользователей площадки стала доступна опция получать кэшбек на "Яндекс.Плюс" и осуществлять доставку с помощью "Яндекс Go". Уже к концу года "Яндекс.Маркет" планирует увеличить ассортимент до 2 млн SKU, а в 2021 году - расширить склад в Софьино на 100 тыс. кв. м.

В отличие от направления e-commerce, работа над формированием финтех-вертикали пока повисла в воздухе, хотя начало было положено феерическое - в сентябре "Яндекс" заявил о предварительных договоренностях по покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд деньгами и своими акциями.

Предстоящая сделка вызвала резонанс не только среди инвесторов, но и среди чиновников. Так, глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что потенциальная сделка демонстрирует наличие конкуренции между технологическим и банковским экосистемами, хотя раньше бенефициарами экосистем выступали исключительно банки, имевшие возможность скупать технологические активы.

Эйфория, тем не менее, длилась совсем недолго - чуть меньше месяца. Сначала основатель банковской группы Олег Тиньков написал в соцсетях, что шансы на реализацию сделки составляют 50 на 50, а спустя неделю телеграм-каналы начали форсировать тему разногласий между "Яндексом" и Тиньковым, которые, по их данным, привели бенефициара банка к новому переговорному процессу, на этот раз - с МТС. Впрочем, источники "Интерфакса" сообщали, что переговоры были с основным акционером МТС - АФК "Система", и шли они еще до публичных заявлений про "Яндекс".

Как бы то ни было, официальное заявление о срыве переговоров было сделано 16 октября. Официально причины разрыва не были конкретизированы, однако письма Тинькова своим сотрудникам и Тиграна Худавердяна - команде "Яндекса" показывают, что у каждой из сторон своя точка зрения на сложившуюся ситуацию. В первом письме говорилось о нежелании вести дела с "забюрокраченной компанией", а во втором - о невозможности выполнять "новые и новые требования" основного акционера банка.

В результате "Яндекс" снова оказался на перепутье. Теперь компании предстоит выбрать между несколькими сценариями развития: партнерство, покупка или объединение с другими игроками и создание собственного сервиса с нуля.

Не удалось "Яндексу" и укрупнить свой такси-бизнес через сделку с ГК "Везет", которая была анонсирована еще в 2019 году. Причина завершения переговоров - отказ ФАС согласовать сделку из-за опасения монополизации "Яндекс.Такси" этого рынка. Анализ регулятора показал, что сделка может привести к увеличению совокупной доли этих агрегаторов до 70% по России, в 19 субъектах РФ этот показатель мог превысить 80%. В "Яндекс" и "Везет" с этим, конечно же, не согласились.

В целом, непростую ситуацию удалось сгладить благодаря стремительному росту нерекламного бизнеса "Яндекса", а именно медиасервисов ("Кинопоиск", "Яндекс.Музыка" и др.) и "Яндекс.Такси" (включает "Еду" и "Лавку"), рост выручки и операционных показателей которых не прекращался даже в тяжелый II квартал. Изначально это было обусловлено карантинными мерами, однако потребительские онлайн-привычки уже успели сформироваться у жителей крупных городов, поэтому "Яндекс" продолжает делать ставку на развитие фудтеха и онлайн-кинотеатров.

К концу года компания сохраняет единственное СП - "Яндекс.Такси" с американской Uber. Учитывая, что период lock up на приобретение долей друг у друга в скором времени истечет, свободных денег у старшего партнера более чем достаточно, а топ-менеджмент российской компании не раз заявлял о желании увеличить долю владения в СП, то сценарий, при котором "Яндекс" будет развивать свою экосистему полностью самостоятельно, уже не кажется таким иллюзорным.

Mail.Ru Group: учиться, играть, инвестировать

Когда-то, осознав фатальную несхожесть характеров с "Яндексом", Сбербанк обратил благосклонный взор на Mail.ru Group. В конце 2019 года была закрыта сделка Сбера и Mail.ru по созданию СП в сфере такси и доставки еды. Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркете", SberFood и другие комплементарные активы. Также в 2019 году Сбербанк стал владельцем косвенной доли в капитале Mail.ru, приобретя ее у ГПБ.

Спустя год, когда партнерство с "Яндексом" окончательно ушло в небытие, Сбербанку пришлось доказывать рынку, что не все СП с его участием одинаково несчастливы: FT написала со ссылкой на источники, что и "брак" с Mail.ru под угрозой распада. Сбербанк, впрочем, параллели с "Яндексом" счел неуместными.

"Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее партнерство с Mail.ru Group и тот набор компаний, который у нас есть и который мы совместно развиваем. И Mail.ru Group, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы они успешно развивались", - заявил на Дне инвестора Сбербанка в конце ноября первый зампред Лев Хасис. Он подчеркнул, что взаимопонимание между Сбербанком и Mail.ru находится на кардинально более высоком уровне по сравнению с тем, что было в неудавшемся партнерстве с "Яндексом".

"Ситуация с Mail.ru стала последнее время темой для многих спекуляций. Она, конечно же, не имеет ничего общего с той ситуацией, которая у нас была с "Яндексом", и параллели здесь, кажется, не совсем правильно проводить. Дело в том, что в Mail.ru Сбер является совладельцем контрольного пакета акций. Контрольного с точки зрения управления, мы активно участвуем в выработке стратегии Mail.ru, принятии всех решений, которые влияют на траекторию дальнейшего развития Mail.ru", - заявил Хасис. Также топ-менеджер допустил в перспективе IPO самого СП либо входящих в его состав бизнесов.

В уходящем году Сбербанк и Mail.ru Group предоставили СП 12 млрд рублей на расширение направлений бизнеса, за это время портфель СП пополнился такими проектами как "Кухня на районе", "Самокат", картографический сервис 2GIS.

Самостоятельно Mail.ru Group активно наращивал направления бизнеса, резкий рост которых подстегнула пандемия - игры и онлайн-образование. В 2020 году Mail.ru Group в режиме тестирования запустила сервис облачного гейминга, а также вложилась в разработчиков мобильных игр InGame, Hypemasters и Deus Craft, образовательный онлайн-сервис SkillFactory, онлайн-школу "Тетрика" и образовательную платформу "Учи.ру".

Для Rambler Group год и без COVID-19 оказался переломным. Сбербанк, который вошел в капитал компании еще 2019 году, перешел на новый этап отношений с бизнесменом Александром Мамутом, выкупив его оставшиеся 45% Rambler. Так что теперь компания, которая два десятилетия назад была известна как лидер на рынке поисковых систем, преобразовалась в одну из вертикалей большой экосистемы госбанка.

Денег много не бывает

В условиях пандемии технологический сектор активно использовал открытый рынок для привлечения капитала, монетизируя образ COVID- бенефициара.

Летом "Яндекс" провел SPO на $460 млн, а также частное размещение акций на $600 млн в пользу целой группы авторитетных инвесторов (успокоив тем самым тех, кто занервничал после расставания со Сбербанком, ведь в России одному трудно) - ВТБ, Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Компания привлекала средства "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю".

Осенью Mail.ru Group привлекла $600 млн - через SPO и размещение конвертируемых бондов с погашением в 2025 году. Интернет-холдинг сообщал, что средства будут направлены на обеспечение органического роста, M&A с фокусом на сегменты, которые подтолкнула пандемия, и инвестиции в СП со Сбербанком и Aliexpress Россия.

Привлекательной для российского технологического сектора оказалась и Мосбиржа. Вторичный листинг на Мосбирже в уходящем году получили Mail.ru Group и рекрутинговый сервис HeadHunter.

"Мы намерены и дальше инвестировать в нашу экосистему, в наши сервисы и вырасти даже в этом году, несмотря на понятные макроэкономические и эпидемиологические обстоятельства. Мы продолжаем искать пути повышения акционерной стоимости, а также ликвидности наших акций", - говорил Добродеев на церемонии старта торгов акциями Mail.ru на московской площадке.

Очередной год - очередное размещение

Российские компании из технологического сектора размещаются на NASDAQ второй год подряд: в 2019 году на IPO вышел HeadHunter, в 2020 году - Ozon.

Параллельно с IPO маркетплейс провел private placement в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok. Общий объем привлеченных в рамках этих сделок средств (включая опцион андеррайтерам) составил $1,273 млрд. Сама компания за вычетом комиссии организаторов в $73 млн привлекла $1,2 млрд.

По итогам этих сделок и конвертации ранее выданных займов АФК "Система" является владельцем 33,1% компании, Baring Vostok - 33%. Доля других инвесторов, которые вошли в капитал компании до IPO, составляет 15,7% (включает акции, предназначенные для реализации программы стимулирования менеджмента - около 2,15% от текущего уставного капитала), в рынок размещено 18,2%.

Крупнейший акционер Ozon верит в будущее маркетплейса настолько, что CEO "Системы" Владимир Чирахов заявил об отсутствии у АФК планов по монетизации свей доли в Ozon даже после истечения полугодового периода lock-up. По его словам, корпорация верит, что стоимость акций Ozon будет увеличиваться в перспективе нескольких лет.

На фоне массового размещения ИТ-сектора на бирже рынок оброс слухами о предстоящих IPO других крупных компаний. Так, сообщалось, что Mail.ru обсуждает возможность проведения IPO своего игрового подразделения My.Games. Источники сообщали, что IPO может состояться на американской бирже в 2021 году и что Mail.ru Group оценивает игровое подразделение примерно в $2,5-3 млрд.

Впрочем, топ-менеджмент Mail.ru довольно оперативно опроверг эту информацию. "На данный момент нет никаких утвержденных советом директоров направлений для вывода каких-либо активов на IPO. Но если вы просто спросите меня, как CEO и как эксперта, то, безусловно, в компании есть как минимум несколько интересных активов, которые, пользуясь современным жаргоном, являются вполне IPO-able, которые можно будет вывести", - говорил Добродеев. Так, в декабре Добродеев допустил в перспективе проведение IPO образовательных проектов Mail.ru Group.

Также в СМИ появлялась информация о предстоящем размещении онлайн-кинотеатра ivi на NASDAQ, однако эта тема пока так и осталась на уровне слухов, тем более что российские законодатели не дремлют и готовят инициативы, которые могут сильно затруднить IPO в этом сегменте.

В то же время рынок, наконец, услышал внятную позицию "Яндекса" по IPO двух своих крупнейших вертикалей. Теперь, согласно словам операционного и финансового директора компании Грега Абовского, ни "Яндекс.Маркет", ни "Яндекс.Такси" не намерены проводить публичное размещение. "Заморозка" планов связана с осознанием того, что "Яндекс" как платформа становится лучше благодаря своей цельности, говорил он. Тем не менее, "цельность" на Yandex SDG - беспилотное направление - вряд ли распространится, так как в компании впервые допустили возможность проведения IPO этого сегмента.

Крупнейшие IT-компании встречают Новый год, восседая на пухлых денежных подушках, а инвесторы выстраиваются в очереди (виртуальные, как сейчас и принято), чтобы сделать их еще толще. Начало нового десятилетия обещает быть для технологического сектора исключительно увлекательным.