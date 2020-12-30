Пандемия привела к росту числа новых предприятий в крупнейших странах

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса вызвала резкое увеличение числа новых предприятий во многих крупнейших экономиках мира, поскольку предприниматели стремятся реагировать на быстро меняющиеся потребности людей и компаний, а уволенные работники начинают собственное дело, пишет газета Financial Times.

Новые компании открываются по всему миру

В последние месяцы число новых зарегистрированных компаний в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии существенно возросло, несмотря на серьезный удар, который нанес COVID-19 по глобальной экономической активности.

По данным FT, количество заявок на создание предприятий в Соединенных Штатах подскочило на 82% за три месяца к сентябрю по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

Во Франции в октябре было зарегистрировано 84 тыс. новых компаний, что на 20% больше, чем в тот же месяц прошлого года, и является рекордным показателем - при том, что в последние годы в стране уже наблюдался резкий рост создаваемых предприятий. В Германии число зарегистрированных предприятий в последние месяцы по большей части превышает прошлогодние уровни после резкого снижения на ранних этапах пандемии.

В Японии было зарегистрировано 10 тыс. новых компаний в сентябре, что на 14% больше, чем в тот же месяц прошлого года.

В Великобритании количество зарегистрированных предприятий увеличилось на 30% за четыре недели к середине декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом среднегодовые темпы роста выражаются двузначными числами с июня.

Реакция на меняющиеся потребности людей

Многие из этих компаний ставят своей целью удовлетворить меняющиеся потребности мира в условиях социальной изоляции - в частности, в области логистики, доставки товаров и услуг на дом, технологий, а также онлайн-сервисов для занятий спортом и ухода за собой, отмечается в статье FT.

Официальная статистика в США показывает, что онлайн-ритейл лидирует по числу зарегистрированных предприятий. Но и многие другие сектора, включая информационную сферу, профессиональные услуги и логистику, внесли свой вклад.

По словам Грегори Дако, главного экономиста по США в аналитической компании Oxford Economics, многие новые предприятия в Штатах были созданы отдельными лицами без участия наемных работников. Это "указывает на то, что люди, вероятно, были уволены во время пандемии и открыли свои собственные компании", то есть многие компании были созданы из необходимости, говорит он.

Среди новых предприятий в Великобритании преобладают компании из сферы онлайн-ритейла, свидетельствует анализ официальных данных за одиннадцать месяцев года, проведенный Кентским университетом. Кроме того, выросло число зарегистрированных компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания и напитков, а также доставке еды на дом.

Преподаватель экономики в Кентском университете Альфред Данкан отмечает, что эти данные отражают "изменения в типе новых компаний, которые создаются... это, вероятно, является следствием сдвига в моделях потребления во время пандемии".

Коронавирус создает новые возможности для бизнеса

Эмма Джонс, основатель британской компании Enterprise Nation, которая помогает стартапам и небольшим компаниям развиваться, говорит, что многие люди заметили возможности, появившиеся в результате связанных с COVID-19 ограничений. По ее словам, это хорошее время, чтобы начать онлайн-бизнес "потому что (первоначальные) расходы низкие, а все внезапно стали покупать в интернете".

По мнению экономиста Goldman Sachs Дэвида Чоя, американская статистика "сулит гораздо более позитивные перспективы для формирования новых предприятий, чем после прошлой рецессии". Это "крайне важно" для прогноза занятости, поскольку "новые и более молодые фирмы исторически составляют львиную долю чистого роста числа рабочих мест", говорит он.

Экономист рейтингового агентства Moody's Данте ДеАнтонио отмечает: "Текущая конъюнктура низких процентных ставок и перспектива сохранения ставок на низком уровне длительное время могут значительно способствовать формированию предприятий (в США)".

"Как ни парадоксально, некоторые из крупнейших и наиболее успешных компаний были созданы в период рецессий", - приводит FT слова эксперта в конце статьи.