Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Пандемия привела к росту числа новых предприятий в крупнейших странах

Пандемия привела к росту числа новых предприятий в крупнейших странах
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса вызвала резкое увеличение числа новых предприятий во многих крупнейших экономиках мира, поскольку предприниматели стремятся реагировать на быстро меняющиеся потребности людей и компаний, а уволенные работники начинают собственное дело, пишет газета Financial Times.

Новые компании открываются по всему миру

В последние месяцы число новых зарегистрированных компаний в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии существенно возросло, несмотря на серьезный удар, который нанес COVID-19 по глобальной экономической активности.

По данным FT, количество заявок на создание предприятий в Соединенных Штатах подскочило на 82% за три месяца к сентябрю по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

Во Франции в октябре было зарегистрировано 84 тыс. новых компаний, что на 20% больше, чем в тот же месяц прошлого года, и является рекордным показателем - при том, что в последние годы в стране уже наблюдался резкий рост создаваемых предприятий. В Германии число зарегистрированных предприятий в последние месяцы по большей части превышает прошлогодние уровни после резкого снижения на ранних этапах пандемии.

Пандемия коронавируса

В Японии было зарегистрировано 10 тыс. новых компаний в сентябре, что на 14% больше, чем в тот же месяц прошлого года.

В Великобритании количество зарегистрированных предприятий увеличилось на 30% за четыре недели к середине декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом среднегодовые темпы роста выражаются двузначными числами с июня.

Реакция на меняющиеся потребности людей

Многие из этих компаний ставят своей целью удовлетворить меняющиеся потребности мира в условиях социальной изоляции - в частности, в области логистики, доставки товаров и услуг на дом, технологий, а также онлайн-сервисов для занятий спортом и ухода за собой, отмечается в статье FT.

Официальная статистика в США показывает, что онлайн-ритейл лидирует по числу зарегистрированных предприятий. Но и многие другие сектора, включая информационную сферу, профессиональные услуги и логистику, внесли свой вклад.

По словам Грегори Дако, главного экономиста по США в аналитической компании Oxford Economics, многие новые предприятия в Штатах были созданы отдельными лицами без участия наемных работников. Это "указывает на то, что люди, вероятно, были уволены во время пандемии и открыли свои собственные компании", то есть многие компании были созданы из необходимости, говорит он.

Среди новых предприятий в Великобритании преобладают компании из сферы онлайн-ритейла, свидетельствует анализ официальных данных за одиннадцать месяцев года, проведенный Кентским университетом. Кроме того, выросло число зарегистрированных компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания и напитков, а также доставке еды на дом.

Преподаватель экономики в Кентском университете Альфред Данкан отмечает, что эти данные отражают "изменения в типе новых компаний, которые создаются... это, вероятно, является следствием сдвига в моделях потребления во время пандемии".

Коронавирус создает новые возможности для бизнеса

Эмма Джонс, основатель британской компании Enterprise Nation, которая помогает стартапам и небольшим компаниям развиваться, говорит, что многие люди заметили возможности, появившиеся в результате связанных с COVID-19 ограничений. По ее словам, это хорошее время, чтобы начать онлайн-бизнес "потому что (первоначальные) расходы низкие, а все внезапно стали покупать в интернете".

По мнению экономиста Goldman Sachs Дэвида Чоя, американская статистика "сулит гораздо более позитивные перспективы для формирования новых предприятий, чем после прошлой рецессии". Это "крайне важно" для прогноза занятости, поскольку "новые и более молодые фирмы исторически составляют львиную долю чистого роста числа рабочих мест", говорит он.

Экономист рейтингового агентства Moody's Данте ДеАнтонио отмечает: "Текущая конъюнктура низких процентных ставок и перспектива сохранения ставок на низком уровне длительное время могут значительно способствовать формированию предприятий (в США)".

"Как ни парадоксально, некоторые из крупнейших и наиболее успешных компаний были созданы в период рецессий", - приводит FT слова эксперта в конце статьи.

США Франция Германия Япония Великобритания коронавирус

Новости
Итоги года: 2020

Рынок сахара-2020 - несладкие итоги

Рынок сахара-2020 - несладкие итоги

WSJ сообщила о планах Пекина сократить бизнес-империю Джека Ма

WSJ сообщила о планах Пекина сократить бизнес-империю Джека Ма

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Итоги года: 2020

Рынок муки-2020 на ценовых качелях

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

Инвесткомпания сына Абрамовича выкупает доли у других мажоритариев Zoltav

Итоги года: 2020

Рынок круп России в 2020 году выдержал испытание коронавирусом. Обзор

Рынок круп России в 2020 году выдержал испытание коронавирусом. Обзор

Мораторий на банкротство застыл в неведении. Обзор

Мораторий на банкротство застыл в неведении. Обзор
Итоги года: 2020

Экономика vs вирус: между землей и небом война

Экономика vs вирус: между землей и небом война

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');