Аналитики допустили резкий рост цен на кукурузу в мире

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Снижение производства кукурузы может привести к скачку цен на зерно в ближайшие месяцы, пишет Barron's.

Запасы кукурузы в США в конце 2020-2021 с/х сезона будут составлять 1,3 млрд бушелей, а не 1,7 млрд, как прогнозирует министерство сельского хозяйства США (USDA), считает президент Hackett Financial Advisors Шон Хакетт.

"Прогноз USDA необходимо понизить, - сказал он. - Рынок кукурузы не учитывал, что запасы составят 1,3 млрд бушелей, и ему придется пересмотреть цену".

По мнению Хакетта, цены на кукурузу могут подскочить до $5-6 за бушель. Стоимость кукурузы на Чикагской товарной бирже (CME) недавно поднялась до $4,57 за бушель по сравнению с $3,08 в начале августа.

Трейдерам, которые хотят выиграть от прогнозируемого роста цен, следует приобрести июльские фьючерсы на кукурузу на CME или инвестировать в торгуемый на бирже фонд Teucrium Corn., который отслеживает цены на кукурузу, отмечает Barron's. По состоянию на 28 декабря его бумаги с начала года подорожали на 0,5%, учитывая скачок на 24% за последние полгода.

Снижение производства может быть вызвано неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке, которые приведут к более позднему второму урожаю кукурузы в Бразилии. Посев обычно происходит в феврале, однако из-за засухи был отложен посев соя-бобов, что повлияет на время посева второго урожая кукурузы.

Бразилия является третьим крупнейшим производителем кукурузы в мире с долей около 10%, свидетельствует оценка Минсельхоза США. Первое и второе место занимают США и Китай соответственно.

Помимо этого, фермеры обычно чередуют посевы кукурузы и соя-бобов, однако на выбор культуры влияют и текущие цены. В данный момент цены на соя-бобы значительно превышают стоимость кукурузы.

"И для соя-бобов, и для кукурузы необходимо увеличение посевных площадей, однако лишь одна (из сельскохозяйственных культур - ИФ) выиграет, - считает основатель и CEO Teucrium Trading Сол Джилберти. - В данный момент выиграют соя-бобы, поскольку цена на них выше".

Ожидается, что спрос на кукурузу будет расти по двум причинам. Во-первых, на фоне экономического восстановления растет потребление бензина, что означает увеличение спроса на этанол, который производится из кукурузы и добавляется в бензин.

Во-вторых, спрос на кукурузу в Китае будет повышаться на фоне восстановления поголовья свиней после вспышки африканской чумы свиней в 2019 году.