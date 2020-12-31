Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект об увеличении выплат американцам

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сенатские республиканцы в среду заблокировали принятый палатой представителей законопроект об увеличении суммы стимулирующих выплат в период пандемии COVID-19 с $600 до $2 тыс.

"Сенат не собирается разделять три вопроса, которые президент (Дональд) Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них. Сенат не собирается подвергаться запугиванию, чтобы выбросить больше заемных денег в руки богатых друзей демократов, которые не нуждаются в помощи", - цитируют выступление главы республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла американские СМИ.

Два других требования - расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента и установление ответственности соцсетей за публикацию контента. Оба требования демократы отказываются даже обсуждать.

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер попытался принять законопроект палаты представителей, в то время как сенатор Берни Сандерс попытался назначить голосование. Их блокировали Макконнелл и Пэт Туми.

По закону любой сенатор может попросить о голосовании, но он также может заблокировать эту просьбу.

"Есть очень простое решение этой дилеммы. Лидер Макконнелл должен вынести обе меры на голосование", - сказал Шумер.

Сандерс добавил, что разрешить голосование было бы "демократией".

"У нас разные мнения. Все, о чем я прошу, - это дать нам право голоса. В чем проблема? Позвольте сенаторам Соединенных Штатов проголосовать за чек на $2 тыс. или против него", - сказал Сандерс.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение cтимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021-й финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.