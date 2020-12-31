Коррозия накопленным итогом, или нефть в разлив

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Проблему разлива нефти и продуктов из нее в уходящем году заметили буквально все - виной тому ЧП на ТЭЦ-3 "Норникеля", которое МЧС признало крупнейшей в мире утечкой дизтоплива за последние десятилетия. Авария вызвала небывалый резонанс и закономерно вышла на президентский уровень. Впрочем, сама проблема разливов нефти и нефтепродуктов для страны совсем не новая. Как и для многих нефтяных компаний, которым, возможно, просто повезло не попасть в объектив внимания высшего политического руководства.

А историй в уходящем году было немало, и иногда они случались по несколько раз на одних и тех же объектах. К счастью, не все были масштабными.

Сводки происшествий в таких случаях обычно пестрят изобретательными формулировками, но неизменной остается первопричина, которую все понимают - наследие страдающих от коррозии советских нефтепроводов и резервуаров. Экологи требуют ограничить сроки их эксплуатации, но делать это никто не спешит - слишком дорого.

Случай "Норникеля" стал для общества и чиновников громом, после которого пришла пора креститься. В результате Госдума даже достала с полки законопроект о предупреждении нефтеразливов, пылившийся с первого чтения в 2018 году. Правда, сделано это было только после ультимативного поручения президента принять изменения в законодательство, которые позволили бы не допустить ЧП, аналогичного норильскому.

Не чаще, но резонанснее

Пока нельзя уверенно сказать, что количество инцидентов с нефтеразливами в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом. Но нет сомнений, что после ЧП под Норильском к ним стало больше внимания.

Власти Красноярского края отреагировали на происшествие лишь два дня спустя. Тем временем из резервуара разлилось более 21 тыс. тонн дизтоплива, которое попало в ручей Безымянный, в реку Далдыкан и Амбарную, впадающую в крупное озеро Пясино. В историю быстро включился президент Владимир Путин, показавший, что навыка публичных разносов со времен поездки в Пикалево отнюдь не потерял. На несколько месяцев закрытый город Норильск стал местом паломничества природоохранных служб, экологических активистов, журналистов, проводивших собственные расследования, чтобы оценить реальный масштаб происшествия.

Версия президента "Норникеля" Владимира Потанина, что резервуар стал жертвой таяния вечной мерзлоты, вызывала вопросы. В процессе многочисленных внеплановых проверок выяснилось, что основное оборудование эксплуатирующей резервуары норильской ТЭЦ-3 "морально устарело и физически изношено", оно не реконструировалось и не проходило капремонт. Разрушенный резервуар был спроектирован и построен с нарушениями, ситуацию усугубил и некачественный контроль за его эксплуатацией.

В результате Росприроднадзор предъявил "Норникелю" к возмещению рекордный ущерб окружающей среде 147,8 млрд рублей. Компания не согласилась с этой суммой, оценив ущерб в семь раз ниже (21,4 млрд рублей). Публичная часть возникшего спора выродилась в открытую полемику главы Росприроднадзора Светланы Радионовой с "Норникелем", официальная - в арбитражный процесс между ведомством и компанией, который продолжится в 2021 году.

Через полтора месяца после Норильска нефтеразлив произошел уже на Дальнем Востоке. Нефтесодержащая жидкость разлилась площади 0,4 га из-за коррозии на трубопроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре 1974 года постройки. Экологи опасались, что нефтепродукты попадут в реку Амур, но владеющая трубой "Роснефть" заявляла, что трубопровод был оперативно перекрыт, разлив локализован, а на месте организован постоянный экологический мониторинг. Тогда же компания полностью прекратила и производство нефти на острове, объяснив это исполнением сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Одним происшествием на трубопроводе не ограничилось: в ноябре при подготовке неэксплуатируемой трубы к демонтажу произошел порыв подземного участка и разлив нефти на площади 0,1 га. "Незначительное количество нефтепродуктов попало в ручей Безымянный. Благодаря своевременной установке боновых заграждений на ручье попадание НСЖ в озеро Голое и реку Амур не допущено", - заявляла "Роснефть".

Третий громкий случай в году - разлив на Харьягинском месторождении "ЛУКОЙЛа" в октябре и в декабре. В октябре, по официальной информации, там произошла разгерметизация недействующего трубопровода, в результате на поверхность реки Колвы вылилась нефтесодержащая жидкость. Площадь разлива составила 25 кв. м, общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов - не менее 0,9 кубометров. Компания ликвидировала разлив за 10 дней, допустив к месту происшествия экологов и журналистов. В самом конце года, 25 декабря, по данным прокуратуры НАО, из-за разгерметизации нефтесборного коллектора разлилось до 110 куб м нефтеводосодержащей жидкости. Участок был перекрыт, и жидкость не попала в близлежащие водоемы.

Не обошлось без происшествий и у "Газпром нефти", в центре внимания оказалось одно из основных ее добывающих предприятий - АО "Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз". В июле пресс-служба прокуратуры ЯНАО сообщила о возбуждении уголовного дела по факту порыва нефтесборного трубопровода на Восточно-Пякутинском месторождении, из-за чего нефтепродукты попали в реку и загрязнили ее, а информация об этом была скрыта. В информации прокуратуры ЯНАО сообщалось, что маслянистые нефтепроявления наблюдались по поверхности реки на протяжении 24 км.

Сама компания назвала эту информацию ложной и утверждала, что в результате заводского брака на трубопроводе дочерней компании в ЯНАО на площади 15 кв. м произошло распыление незначительного объема нефтесодержащей жидкости (0,1 куб. м), которая оперативно была удалена. В соответствии с регламентом на находящейся рядом реке были установлены боновые заграждения, так как в этот период шел дождь. По государственной классификации данный инцидент относится к незначительным, уверяла компания, подчеркивая, что в течение суток о происшествии были оповещены все профильные ведомства, и специальная комиссия смогла осмотреть место происшествия.

В ноябре случилось возгорание на внутрипромысловом трубопроводе Еты-Пуровского месторождения в ЯНАО. Ущерба экологической среде и пострадавших в результате инцидента нет, заявляла "Газпром нефть". Минэнерго со своей стороны уточняло, что был обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости, произведены работы по сбору и вывозу загрязненного грунта (7 кв. м), рекультивации почвы.

Смотря как посчитать

Консолидированная статистика нефтеразливов ежегодно публикуется в государственных докладах Минприроды о состоянии и об охране окружающей среды. В министерстве, в свою очередь, ссылаются на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК, подведомственно Минэнерго). В подведомственном Минприроды Росприроднадзоре "Интерфаксу" не предоставили статистику нефтеразливов за 2020 год, а также за предыдущие периоды.

Из года в год Минприроды пишет, что больше половины нефтеразливов случается из-за разгерметизации промысловых нефтепроводов, а они в 90% случаев происходят из-за коррозии металла. При этом компании продолжают использовать инженерное оборудование сверх нормативных сроков службы.

Число инцидентов на промысловых нефтепроводах (данные "Гринписа" на основе информации Минприроды РФ и ЦДУ ТЭК)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16485 16915 14406 14105 12983 11709 11409 10504 9472 8126 10478 н/д +2,61% -14,83% -2,09% -7,95% -9,81% -2,56% -7,93% -9,82% -14,21% +28,94%

Из таблицы видно, что с 2010 по 2018 годы наблюдалась положительная динамика и количество разгерметизаций промысловых нефтепроводов из года в год падало. Однако в 2019 году ситуация резко поменялась, а число нефтеразливов возросло почти на 30%, до 10,5 тыс. случаев.

Однако аварии на трубопроводах - хоть и наибольшая, но только часть "разливных" происшествий. По данным того же доклада Минприроды, всего в 2019 году на предприятиях ТЭК произошло 17,2 тыс. аварий с разливами нефти.

При этом экологи опасаются, что и существующие данные могут не показывать реальный расклад дел. "Сложно узнать динамику инвестиций в замену ветхих нефтепроводов, или то, как выполняется распоряжение Ростехнадзора о превентивной проверке нефтепроводов, или в каком состоянии находятся паспорта нефтепроводов (есть и такие) - все, за счет чего можно добиваться снижения отказов на нефтепроводах. И это выглядит довольно странно, так как, даже если компания начинает активно менять нефтепроводы, это все равно остается какой-то тайной. В таких условиях начинают закрадываться сомнения, что представляемая динамика - всего лишь на бумаге, так как нужно помнить, что вся первичная информация по отказам на нефтепроводах - это информация самих компаний", - объясняет проектный директор российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров.

"Всемирный фонд защиты природы" (WWF) полагает, что официальные данные могут занижаться за счет действующей методики, в которой не учитываются разливы в пределах промплощадок.

Ростехнадзор как ведомство, отвечающее за промышленную безопасность на опасных производственных объектах (к которым относятся и нефтепроводы), ведет свою статистику. Но в ней служба считает только количество аварий (то есть случаев с разрушением технических устройств на опасном объекте, а также неконтролируемого взрыва или выброса опасных веществ). Отказы на трубопроводах или их повреждение классифицируются как инциденты и в статистику Ростехнадзора не включаются.

На конец 2020 года служба зафиксировала пять аварий на нефтегазовых объектах, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов, в 2019 году - всего две. В этом году случаи разливов нефти и нефтепродуктов, связанные с авариями, отмечены в Красноярском крае (две аварии), Республике Коми, Приморском крае и Хабаровском крае (по одной аварии). "В целом за последние годы существовал тренд на уменьшение происшествий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов. Во-первых, регистрируемые аварии со случаями разливов нефти и нефтепродуктов носят единичный характер, в связи с чем статистику по ним нельзя назвать стабильной. Во-вторых, как показал 2020 год, все может резко поменяться из-за двух-трех таких случаев", - отмечают в ведомстве.

В Ростехнадзоре выделяют три основные группы случаев разливов нефти и нефтепродуктов: утечки из резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов; утечки из магистральных нефтепродуктопроводов или промысловых трубопроводов при добыче нефти; утечки, возникающие в процессе нефтепроявлений на скважинах объектов добычи нефти.

Основной причиной утечек из резервуаров и трубопроводов является повышенный износ сооружений и/или технических устройств, приводящий к коррозионным повреждениям, а также необеспечение своевременной и качественной диагностики и экспертизы; нефтепроявления на скважинах возникают чаще из-за необеспечения безопасности во время выполнения ремонтных работ.

"В основе всех этих нарушений лежит несоблюдение требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; неудовлетворительная организация производства работ - недостаточный производственный контроль со стороны работников эксплуатирующих организаций за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, несвоевременный ремонт или замена изношенного оборудования", - отмечают в ведомстве.

По данным Ростехнадзора, в России насчитывается порядка 75 тыс. км нефте- и нефтепродуктопроводов, значительная часть из них эксплуатируется более 30 лет.

В WWF считают, что проблемы есть и в системе контроля за опасными объектами. "Две основные причины - историческое наследие, то есть, еще продолжают эксплуатироваться промысловые нефтепроводы, резервуары советских времен. Пример - разлив на Таймыре в конце мая этого года, на нефтепроводе "Роснефти" в Хабаровском крае в июле и ноябре этого года, - сказал директор по экологической ответственности WWF Алексей Книжников. - Другая причина - плохая система управления и контроля в этой области, сокрытие информации. Формально отвечающие за это структуры - Минприроды, Росприроднадзор, Минэнерго и Ростехнадзор плохо работают по проблеме, в том числе и из-за межведомственной разобщенности".

"Транснефть", владеющая свыше 67 тыс. км магистральных нефтепроводов, основной причиной нефтеразливов на своих объектах называет незаконные врезки. "Низкая надежность конструктивных элементов, которые используются в противоправных действиях, создает высокую опасность возникновения аварийной ситуации. Наряду со значительным материальным ущербом, наносимым компании хищениями углеводородного сырья, криминальные вмешательства в работу магистральных трубопроводов наибольшую угрозу представляют для окружающей среды, поскольку они становятся причиной разливов нефти и нефтепродуктов, загрязнения почвы, рек и водоемов", - говорит советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

За ними не заржавеет?

Нефтяные компании в отчетах об устойчивом развитии признают проблему коррозии трубопроводов. На протяжении нескольких лет компании реализуют различные программы по предупреждению разливов, которые включают в себя замену труб, увеличение объемов внутритрубной диагностики, испытания новых технологий по защите труб от коррозий, позволяющих продлевать срок их службы. Правда, если полагаться на раскрываемую компаниями информацию, отследить динамику процесса достаточно сложно.

"Роснефть" с 2015 года реализует программу повышения надежности трубопроводов. Только в 2019 году она направила на эту программу 23 млрд рублей, из которых 14,3 млрд рублей пошли на замену трубопроводов и еще 9 млрд - на поддержание их эксплуатационной надежности. В 2019 году "Роснефть" заменила 1,4 тыс. км действующих трубопроводов. По данным компании, за четыре года действия программы количество отказов трубопроводов снизилось на 32% по сравнению с 2013 годом.

За следующую "пятилетку" (с 2020 по 2025 г) компания планирует добиться уменьшения отказов промысловых трубопроводов на 20% от уровня 2019 года, увеличить объемы внутритрубной диагностики, а также подобрать, испытать и внедрить новые технологии для защиты труб от коррозии и отложений. Также компания работает над инструментами оперативного контроля и анализа состояния промысловых трубопроводов. Новая программа предусматривает реконструкцию 10 тыс. км трубопроводов, а также капремонт и текущий ремонт 7 тыс. км транспортных сетей.

"ЛУКОЙЛ" отчитался о сокращении частоты отказов нефтепроводов в 2019 году на 12% в сравнении с 2018 годом за счет оперативной замены выявленных отбракованных участков и увеличения доли труб с более продолжительным сроком эксплуатации. Доля замены трубопроводов в 2019 году составила 2,4%. Более 60% труб поставлялось на объекты в антикоррозионном исполнении. Также компания увеличила объем проведения внутритрубной диагностики на межпромысловых трубопроводах, чтобы получать более достоверные данные и точнее оценивать их остаточный ресурс. Помимо этого, увеличено количество обследований объектов трубопроводного транспорта, а также численность персонала по его обслуживанию. Одновременно компания усилила контроль качества поставляемых труб, разработав требования по содержанию в трубах неметаллических включений, проводя входную инспекцию продукции, аудит заводов производителей (в том числе внеплановые).

"Газпром нефть" с 2014 года реализует программу по обеспечению надежности трубопроводов и проект "Чистая территория", в рамках которого проводит рекультивацию нарушенных земель. В рамках этой программы в 2019 году компания реконструировала 110 км трубопроводов, на 6,3 тыс. км трубопроводов был проведен мониторинг коррозии, еще 3,9 тыс. км труб было продиагностировано, а на 4,2 тыс. км - проведена ингибиторная защита. Для сравнения: в 2018 году компания реконструировала 175 км нефтепроводов, продиагностировала 5 тыс. км труб, 3,7 тыс. км обработала ингибиторами коррозии и капитально отремонтировала 8,6 тыс. км труб.

На сайте "Татнефти" сообщается, что компания эксплуатирует 34,4 тыс. км внутрипромысловых трубопроводов (нефтепроводов, водоводов, газопроводов), 18 тыс. км приходится на нефтесбор. Из общего числа труб 16,7% эксплуатируются меньше 10 лет, 42,1% находятся в эксплуатации от 10 до 20 лет и 41,2% трубопроводов работают более 20 лет. В начале 2020 года в своем корпоративном издании сообщала о "масштабной замене и капитальному ремонту трубопроводов": вместо старых устанавливались трубы с двойной изоляцией со сроком службы более 20 лет. Там же сообщалось, что ежегодно "Татнефть" направляет на модернизацию труб "сотни миллионов рублей".

"Транснефть", у которой магистральные нефтепроводы - основной актив, отмечает, что уделяет большое внимание их состоянию. В компании разработана программа развития, техперевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов. Ежегодно "Транснефть" направляет значительные средства на реконструкцию и модернизацию системы трубопроводного транспорта, говорит Демин. В 2019 году монополия потратила на эти цели 244,5 млрд рублей, в 2020 году - 236,8 млрд рублей. Демин подчеркнул, что и в дальнейшем "Транснефть" не планирует снижать финансирование.

"20 лет служил, да еще пять лет..."

Экологи "Гринписа" предлагают запретить эксплуатацию нефтепроводов и резервуаров сверх срока службы, определенного производителем, а также ограничить количество экспертиз промышленной безопасности, продлевающих сроки эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), потому что сейчас это можно делать неограниченное число раз.

Ростехнадзор и компании считают такую меру нецелесообразной и очень дорогой. "Даже если мы законодательно ограничим, но у компании нет денег на замену труб, то откуда они могут появиться? Как вариант - повышение тарифов, но это и сейчас очень болезненный вопрос для нефтяников. Трудно создавать законодательные ограничения, потому что в разных условиях одно и то же оборудование может вести себя и изнашиваться совершенно по-разному. Поэтому в первую очередь нужно искать технические возможности для решения проблемы нефтеразливов, а не устанавливать ограничения", - объяснял в сентябре глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"Гринпис" с этой позицией не согласен. "По оценкам Минприроды, приведение в нормальное состояние парка промысловых нефтепроводов стоит свыше 1 трлн рублей, что сравнимо с годовой инвестицией в нефтяной отрасли страны. Если предположить, что программа замены нефтепроводов займет 5 лет (что реалистично), то тогда это порядка 200 млрд рублей инвестиций в год. Нам часто говорят, что нефтяная отрасль инвестирует много и вытягивает ВВП страны. Но, судя по всему, инвестиции явно не доходят до вопросов, связанных с охраной окружающей среды в нужном объеме. Идет экономия за счет экологии. В пересчете на себестоимость добычи нефти эта экономия составляет порядка 1 доллара за баррель. И это много", - подчеркивает Чупров.

Член комитета по промышленной безопасности Торгово-промышленной палаты России и главный редактор отраслевого издания о промышленной безопасности Risknews Сергей Горбачев считает, что этот вопрос уже касается государственной политики в промышленности.

"К примеру, наши партнеры по ЕАЭС - Казахстан - обновляя сейчас законодательство в сфере промбезопасности прямо прописывают: "промышленная безопасность обеспечивается путем своевременного обновления технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы". Таким образом государство создает базу для внедрения новых, передовых технологий, для обновления промышленности", - говорит он. По его мнению, сейчас в России "пытаются защитить владельцев предприятий от инвестиций в промышленное развитие". "И в действующем законе, и тем более в готовящемся законопроекте о промышленной безопасности Ростехнадзор создает все условия, чтобы промышленники имели возможность фактически бесконечно эксплуатировать свои технические устройства, здания и сооружения. В случае принятия законопроекта в нынешнем виде процедура продления ресурса будет вообще сведена к изданию приказа по предприятию, а в Ростехнадзоре не будет базовых сведений о состоянии опасных производственных объектов", - говорит он.

"Влияет ли это на уровень промышленной безопасности? При должном обслуживании, диагностировании экспертизе оборудования - в теории, в идеальных условиях нет. Влияет ли это на уровень промышленной развитости страны, её технологичности? Безусловно", - подчеркивает Горбачев.

"Транснефть" назвала предложение экологов ультимативным. "В соответствии с №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" срок эксплуатации устанавливает проектная организация. Возможность дальнейшей эксплуатации объектов трубопроводного транспорта согласно №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" устанавливается на основании заключения экспертизы промышленной безопасности, которая устанавливает порядок оценки их технического состояния и определяет остаточный ресурс", - сказал Демин.

"Предложения экологов несут ультимативный характер, не учитывают техническое состояние объекта и всю его историю эксплуатации, в том числе продолжительности и режимов работы, выполненные объемы реконструкции, ремонта. Данное предложение приведет к необоснованным, значительным затратам на замену. В данном вопросе необходимо учитывать в комплексе техническое состояние и экономическую целесообразность, при выборе: ремонт или замена. При этом нужно учесть, что замена будет производиться в условиях работы действующих объектов, а это так же повышает уровень возникновения аварийных ситуаций", - добавил Демин. Он отметил, что поскольку наибольшее количество аварийных разливов вызваны криминальными врезками, "требуется совершенствование правовых норм, устанавливающих более жесткие меры за хищение нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов".

Директор по экологической ответственности WWF Алексей Книжников считает, что предельный срок службы в 25-30 лет - это правильный подход. "Нужны четкие стандарты и правила продления сроков службы и полная прозрачность таких решений между бизнесом и контрольно-надзорными органами", - отмечает он.

В организации убеждены, что ответственные ведомства должны усилить свою работу в области предупреждения нефтеразливов и наладить взаимодействие друг с другом. "В первую очередь, нужно перевести Ростехнадзор, Росприроднадзор и другие ответственные ведомства хотя бы в минимально рабочее состояние по этой теме. Нужно наладить междведомственное взаимодействие с прокуратурами. Но не прокуратуры, а Ростехнадзор и Росприроднадзор должны быть ведущими", - говорит Книжников.

А будет строже?

Ужесточение ответственности за нефтеразливы обсуждается уже давно, однако решения в этой области принимаются не очень активно. Депутаты Госдумы жаловались, что бизнес сопротивляется принятию таких законов.

Одно из достижений 2020 года - утверждение закона о предотвращении нефтеразливов. Он обязывает компании, которые занимаются геологическим изучением, добычей, переработкой, транспортировкой и хранением нефти, до 1 января 2024 года утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и согласовать их с Росприроднадзором. Также закон обязывает компании иметь финансовый резерв для исполнения планов предупреждения и ликвидации нефтеразливов, а также средства на полное возмещение вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате нефтеразливов.

Законопроект был внесен правительством и принят в первом чтении еще в марте 2018 г. и с тех пор проходил согласование ко второму чтению. Но после аварии в Норильске его приняли буквально спустя 1,5 месяца.

Давно обсуждается возможность многократного повышения штрафов за нефтеразливы и запрет использовать вторичные трубы при ремонте и строительстве нефтепроводов. Минприроды подготовило законопроект об увеличении штрафов еще в 2016 году, инициативе с трубами - уже два года. Оба вопроса все еще находятся в процессе обсуждения.

Между тем, в пресс-службе Минприроды "Интерфаксу" сообщили, что ведомство внесло в Госдуму поправки в административный кодекс, которые вводят новую статью 8.48 "Нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов" и предусматривают штрафы за нарушения, в том числе нового закона о планах ликвидации нефтеразливов. Он должен быть рассмотрен Госдумой в первом чтении.

P.S

Книжников из WWF предупреждает о новых рисках, которые могут привести к увеличению нефтеразливов. Первый - это рост числа месторождений, которые придется закрывать компаниям из-за изменения ситуации на мировом нефтяном рынке и сделки ОПЕК+.

"Планового механизма выполнения этой задачи в России нет и скорее всего не будет. В итоге процесс вывода из эксплуатации отработанных месторождений будет носить хаотичный, и, как следствие аварийный характер", - предупреждает эксперт.

Он также опасается, что нефтяные компании, сокращая свои инвестпрограммы, в первую очередь будут снижать расходы на экологические инициативы.