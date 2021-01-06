Нефть ускорила рост на решении Саудовской Аравии о снижении добычи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в среду.

Поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 по Москве в среду составляет $54,22 за баррель, что на $0,62 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $50,32 за баррель, что на $0,39 (0,78%) выше уровня предыдущих торгов.

По итогам торгов во вторник нефтяные цены подскочили до максимума с февраля 2020 года, отмечает MarketWatch.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с.

Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Трейдеры в среду ждут еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Данные будут опубликованы в 18:30 по Москве.

Аналитики IHS Markit ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.