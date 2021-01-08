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Нефтяные цены продолжили повышение четвертый день подряд

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 по Москве в пятницу составляет $54,47 за баррель, что на $0,09 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,2%) - до $54,38 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $50,93 за баррель, что на $0,1 (0,2%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на $0,2 (0,4%) - до $50,83 за баррель.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США. По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

нефть Brent

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