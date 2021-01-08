Рубль укрепился к евро, но слегка снизился к доллару на старте торгов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрос, а евро умеренно снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,99-74,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,0825 руб./$1 (+16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,7725 руб./EUR1 (-32,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6 копеек к уровню закрытия среды, до 81,59 рубля.

При этом доллар оказался на 20,68 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 2,07 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине на старте торгов 8 января благодаря растущей нефти, в то время как рост доллара к основным мировым валютам на рынке Forex не дает нацвалюте укрепиться к "американцу".

Кроме того, сдерживают укрепление рубля опасения, что с приходом на президентский пост в США Джо Байдена и получением Демократической партией контроля над обеими платами американского парламента может возрасти санкционное давление Соединенных Штатов на Россию.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в пятницу составила $54,72 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,2% - до $54,38 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $51,15 за баррель, что также на 0,63% выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на 0,4% - до $50,83 за баррель.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США.

По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии. Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах.

Премьер Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.