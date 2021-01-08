Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро вечером 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно подрастает, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть, с одной стороны, и растущих санкционных опасений - с другой стороны.

Курс доллара США составил 74,105 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,79 руб./EUR1, подешевев к закрытию 6 января на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 4 копейки - до 81,61 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль относительно стабилен по отношению к бивалютной корзине в ходе торгов 8 января на фоне влияния двух противоположных факторов.

Так, с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть - в частности, котировки сорта Brent в пятницу превысили отметку $55 за баррель. Однако, с другой стороны, укрепление рубля сдерживают растущие опасения, что с приходом на президентский пост в США Джо Байдена и получением Демократической партией контроля над обеими платами американского парламента может возрасти санкционное давление Соединенных Штатов на Россию.

При этом более уверенная динамика рубля к евро объясняется снижением курса единой европейской валюты по отношению к доллару на мировом рынке Forex (евро опустился к отметке $1,225 против $1,232, отмечавшихся вечером 6 января).

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу, находясь вблизи 11-месячных максимумов. При этом по итогам недели они могут продемонстрировать уверенный рост - более чем на 6%.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в пятницу составила $55,52 за баррель, что на 2,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $51,73 за баррель, что на 1,77% выше уровня предыдущих торгов.