Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом.

Поддержку рынку оказывают, в частности, ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет наращивать стимулирующие меры. Надежды на новые стимулы поддерживают и предварительные данные об итогах выборов в Сенат в Джорджии. По данным Associated Press, два представителя демократов побеждают на выборах в этом штате.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Москве составляет $55,16 за баррель, что на $0,78 (1,43%) выше цены на закрытие рынка в четверг. Цена контракта поднялась выше $55 за баррель впервые с февраля.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени торгуются на уровне $51,38 за баррель, что на $0,55 (1,08%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали более чем на 6%.

Подъему рынка на этой неделе способствовало обещание Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте, а также данные Минэнерго США о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Как отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлэм, "очевидно, что Саудовская Аравия полностью привержена поддержке цен на нефть в эти сложные месяцы и вовсе не хочет рисковать, опасаясь очередного падения рынка".