Dr. Martens запланировал провести IPO в Лондоне

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Производитель обуви Dr. Martens намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Компания сообщила в пресс-релизе, что может подать заявку на проведение IPO уже в понедельник.

Dr. Martens принадлежит инвесткомпании Permira, которая намерена продать свою долю в рамках IPO. Dr. Martens не планирует проводить допэмиссии. Доля акций Dr. Martens в свободном обращении после IPO будет составлять по меньшей мере 25%. Компания рассчитывает на включение своих акций в индексы FTSE.

Выручка Dr. Martens за финансовый год, закончившийся 31 марта 2020 года, составила 672 млн фунтов стерлингов, EBITDA – 184,5 млн фунтов стерлингов. За шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года, компания увеличила выручку на 18% в годовом выражении – до 318,2 млн фунтов стерлингов, EBITDA за этот период выросла на 30% – до 86,3 млн фунтов.

Компания ежегодно продает более 11 млн пар обуви в более чем 60 странах.

Глава Dr. Martens Кенни Уилсон отметил, что компания в последние годы инвестировала в создание "наилучшего опыта покупок онлайн и в магазинах" для своих клиентов.

"Мы значительно инвестировали в бизнес в последние несколько лет для укрепления нашей команды, наших операций и подготовки к последующему захватывающему этапу нашего развития как публичной компании", - сказал в свою очередь председатель совета директоров компании Пол Мэнсон.