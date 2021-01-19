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При правительстве Москвы создадут совет предпринимателей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - При департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы создадут новый совещательно-консультационный орган - совет предпринимателей Москвы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Экономический кризис

Совет займется обеспечением диалога между властью и бизнесом, созданием новых видов поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовкой рекомендаций по снижению административных барьеров, объяснили чиновники.

В связи с пандемией при департаменте была сформирована рабочая группа из 25 отраслевых подгрупп по поддержке малого и среднего бизнеса, в которые вошли больше 300 активных столичных предпринимателей, напомнил глава департамента Алексей Фурсин. Их предложения вошли в основу для пяти пакетов мер поддержки бизнеса от мэрии, добавил он.

"Деятельность нового органа станет продолжением работы по созданию мер поддержки столичных предпринимателей в условиях пандемии коронавируса", - говорится в пресс-релизе.

Предполагается, что в совет войдут представители разных отраслей бизнеса - от строительств, до туризма и образования. Кандидатов в совет будут отбирать в том числе с учетом их желания участвовать в выработке совместных решений. Выдвинуться в совет можно по электронной почте или через соцсети до 31 января, затем по кандидатам пройдет голосование на сайте "Московский предприниматель".

Москва коронавирус Алексей Фурсин

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