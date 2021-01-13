Потребительские цены на бензин в РФ за праздники выросли на 0,4%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин выросли 1-11 января 2021 года на 0,4%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%, сообщил Росстат.

Незначительный рост цен на бензин начался еще в конце декабря: с 22 по 28 декабря стоимость этого топлива выросла на 0,1%. Ранее, 10 недель подряд, цены на бензин демонстрировали стабильность, свидетельствуют данные Росстата.

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%). Как известно, власти страны видят принципиальной задачу, чтобы цены на бензины росли не выше инфляции.

Между тем в конце прошлого года нефтепродукты начали сильно дорожать в опте, в начале января биржевые цены на топливо продолжили рост. Розничные цены на нефтепродукты, по данным ЦДУ ТЭК, в конце года показали небольшой рост, в новогодние праздники розничные цены сбавили темпы роста.