Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 910+712 530

Потребительские цены на бензин в РФ за праздники выросли на 0,4%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин выросли 1-11 января 2021 года на 0,4%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%, сообщил Росстат.

ЭкономикаТопливный рынок - упал, поднялся, побежалТопливный рынок - упал, поднялся, побежалЧитать подробнее

Незначительный рост цен на бензин начался еще в конце декабря: с 22 по 28 декабря стоимость этого топлива выросла на 0,1%. Ранее, 10 недель подряд, цены на бензин демонстрировали стабильность, свидетельствуют данные Росстата.

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%). Как известно, власти страны видят принципиальной задачу, чтобы цены на бензины росли не выше инфляции.

Между тем в конце прошлого года нефтепродукты начали сильно дорожать в опте, в начале января биржевые цены на топливо продолжили рост. Розничные цены на нефтепродукты, по данным ЦДУ ТЭК, в конце года показали небольшой рост, в новогодние праздники розничные цены сбавили темпы роста.

Росстат

Новости по теме

Новости

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Биткойн нацелился на худший недельный результат с марта

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

"Варьеганнефтегаз" появился в аффилированных лицах ННК Худайнатова

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');