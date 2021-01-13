Минюст заявил, что хочет получить доступ к банковским операциям НКО, а не граждан

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Поправки в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым Минюст России рассчитывает получить доступ к банковским операциям, коснутся лишь некоммерческих организаций (НКО), а не граждан, уточнили в министерстве.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в среду в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве напомнили, что во исполнение требований действующего законодательства министерство "осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации".

"Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - добавили в пресс-службе.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минюст подготовил проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым рассчитывает получить доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан.

Издание со ссылкой на пресс-службу правительства сообщило, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.