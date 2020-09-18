Штрафы за разглашение данных ограниченного доступа предложили увеличить в 10 раз

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об увеличении в десять раз штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Авторы этих поправок в КоАП считают, что действующие штрафы очень маленькие и не мешают разглашать такие секреты.

Законопроект внесли председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Пискарев через пресс-службу своего комитета напомнил, что под понятие "информация ограниченного доступа" попадает, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или завещания, адвокатская тайна, тайна связи. Штрафы за ее разглашение не менялись последние десять лет. Наказание перестало быть препятствием для разглашения или продажи этих сведений, объяснил депутат.

Поэтому он предложил увеличить штрафы в десять раз, "чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".

Сейчас административные штрафы для граждан за разглашение информации ограниченного доступа составляют от 500 до 1000 рублей. Депутаты предложили их увеличить до 10 000 рублей. Аналогичные штрафы для должностных лиц они предложили увеличить с нынешних 4000-5000 рублей до 50 000 рублей.

Правительство поддержало это предложение, отметили в пресс-службе думского комитета.