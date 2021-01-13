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Brent подорожала до $57,28 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти, которые во вторник дошли до максимумов с 21 февраля 2020 года, продолжают расти в среду на данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Поддержку рынку также оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, что ослабило опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, насчет снижения спроса на нефть в КНР, отмечают аналитики AxiCorp.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,24%), до $57,28 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,92 (1,7%) - до $56,58 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,57 (1,07%), до $53,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,96 (1,8%) - до $53,21 за баррель.

Фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

"Мы видим динамичный "бычий" тренд", и рынок по-прежнему ожидает, что запасы нефти будут довольно быстро сокращаться в результате объявленного ранее сокращения добычи Саудовской Аравией, - сказал Bloomberg старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу - Однако в какой-то момент подобные бычьи тренды приводят к подъему рынка выше равновесной цены нефти".

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей.

Минэнерго США представит доклад о динамике запасов позднее в среду. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

Brent WTI Китай коронавирус США Минэнерго API Саудовская Аравия

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