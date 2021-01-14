Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне проседающей нефти (цена Brent опустилась ниже $56 за баррель) и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,3%, индекс МосБиржи подрос на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3472,18 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1482,37 пункта (-0,3%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 73,74 рубля (-0,01 рубля), золото стоит $1840 за унцию (-0,8%).

Подорожали акции "ММК" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), банка ВТБ (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,1%), UC Rusal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. В то время как сообщения о возможности объявления нового плана поддержки экономики США на сумму $2 трлн вызвали некоторое оживление на западных фондовых площадках, обстановка на сырьевых рынках уже не выглядит достаточно уверенной, чтобы обеспечить устойчивый поток заявок на покупку по российским бумагам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 74 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон для рынка акций РФ утром в четверг можно назвать нейтральным. Китай превзошел ожидания по экспорту и импорту в декабре, но положительный эффект от торгового отчета был перекрыт увеличением случаев COVID-19 в стране, что может привести к расширению карантинных зон. Промышленные металлы незначительно дорожают, а нефть дешевеет на ожиданиях расширения карантинных мер как в Азии, так и в Европе.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, мировые рынки перешли к консолидации у достигнутых значений. Сдерживающим фактором для дальнейшего подъема выступила динамика американских казначейских облигаций, доходности которых возобновили рост. Поводом выступила информация, что новый план помощи американской экономике от администрации Джо Байдена может составить порядка $2 трлн. Несмотря на то, что этот план является позитивным фактором для американской экономики и должен поддержать ее восстановление, инвесторы опасаются, что он приведет к росту инфляции и в долгосрочном плане может привести к необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Вторым важным фактором для рынков продолжает оставаться ситуация с коронавирусом. Текущая ситуация с темпами распространения заболевания, ведущая к необходимости продления или ужесточения карантинных ограничений в некоторых странах, появление новых штаммов вируса, которые могут поставить под вопрос эффективность вакцинации, продолжают вызывать опасения игроков.

В четверг инвесторы ожидают представления первой части плана Байдена по стимулированию американской экономики, который рассчитан на немедленную помощь, что может вывести рынки из консолидации.

Индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3450-3500 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, возможны попытки возобновления роста и выхода индекса МосБиржи к верхней границе данного коридора, считает Зварич.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,03-0,4%, инвесторы следили за политической ситуацией - Палата представителей рассматривала резолюцию об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу в связи с его ролью во время беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в среду заявила, что регулятор в течение "некоторого времени" продолжит проводить масштабную программу выкупа облигаций, поскольку экономика США остается далека от целей Федрезерва по восстановлению рынка труда и стабилизации инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 1,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,3% после повышения на 1,2% в ноябре.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Импичмент Трампа

Большинство членов Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Трамп за время своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса, в то время как очередное плановое заседание Сената намечено на 19 января. Инаугурация избранного президента США Байдена состоится 20 января.

Американские СМИ также отмечают, что, несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса, сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Однако Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту с тем, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

Нефть

Нефть утром в четверг дешевеет на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США, что показала статистика Минэнерго США; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $55,97 за баррель (-0,2% и -0,9% в среду), февральская цена WTI - $52,89 за баррель (-0,04% и -0,6% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 3 млн баррелей), при этом запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей (ожидался рост на 2,5 млн), а резервы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн).

Аналитики ANZ отмечают, что данные Минэнерго США свидетельствуют о сохранении низкого спроса на топливо в стране, данные по другим крупным регионам, включая Европу, также говорят о слабом спросе.

"В Европе наблюдается подавленный спрос, а автомобильное движение в Великобритании сократилось на 42%, в то время как мировые авиаперевозки не демонстрируют значительного восстановления", - подчеркнули эксперты.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики сохраняют "бычьи" настроения, поскольку избранный президент США Байден в четверг должен представить свой план новых мер поддержки экономики.

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн б/с.