В Думе допустили трансграничное использование цифрового рубля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цифровые национальные валюты, выпускаемые центральными банками, можно будет использовать во взаимодействии между государствами и между компаниями этих стран при условии совместимости технологических систем, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

"Что касается использования цифрового рубля, либо цифровых национальных валют ЦБ (во взаиморасчетах - ИФ), то это возможная перспектива, но для этого нужно обеспечить совместимость систем", - сказал он в ходе сессии Гайдаровского форума.

Аксаков напомнил, что в Китае создается своя цифровая валюта, в США и Европе также над этим работают. По его словам, для использования цифровых валют во взаиморасчетах необходимо обеспечить не только технологическую взаимосвязь систем, но и достичь договоренностей между странами. "Если таких договоренностей не будет, то вряд ли можно будет обеспечить трансграничное использование цифрового рубля", - сказал депутат.

"Я участвую в разных межпарламентских диалогах, в Индии, во Вьетнаме, Китае, Иране - мы обсуждали вопрос использования блокчейна для взаиморасчетов, в том числе в национальных валютах. Там везде проявляется интерес к этому, поэтому вполне допускаю, что через определенный промежуток времени мы придем к тому, что в том числе национальные цифровые валюты будут активно использоваться во взаимодействии между странами и между компаниями этих стран", - добавил Аксаков.

Он также отметил, что ряд крупнейших российских компаний, которые собираются выпускать цифровые активы, проявляют интерес и к трансграничному использованию цифрового рубля, поскольку у них есть подразделения за рубежом, либо они реализуют проекты за рубежом. "Им хотелось бы просто видеть даже, как это все идет, гармонизируется, и как бы там ни было, они имеют риски, связанные со всевозможными санкциями. Для решения вот этой проблемы, я считаю, что блокчейн может сыграть свою роль", - подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос о том, снижает ли появление цифрового рубля риск отключения России от SWIFT, глава комитета еще раз заявил, что не верит в подобный шаг со стороны SWIFT. "Если говорить об отключении от SWIFT, я лично не верю, поскольку это международная организация со штаб-квартирой в Брюсселе. Она формально самостоятельна (. . .), если будет отключение такой серьезной организации, которая имеет большой вес, большие обороты, как Россия, это очень серьезно ударит по авторитету SWIFT, и я полагаю, что они вряд ли пойдут, но теоретически это возможно", - сказал Аксаков, добавив, что даже если это произойдет, в РФ действует внутренняя система передачи финансовых сообщений, которая уже создает условия для работы внутри страны.