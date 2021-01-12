В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25

Замерзшая река в Авиле, Испания Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Холодный шторм Филомена вызвал рекордное похолодание в Испании, в двух провинциях в ночь на 12 января температура опускалась ниже минус 25 градусов по цельсию, пишет El Pais.

Так, в городе Бельо провинции Теруэль синоптики зафиксировали похолодание до минус 25,4 градуса, в Молине-де Арагон (Гвадалахара) - до минус 25,2 градуса.

Предупреждение о морозах сделано для 41 провинции из 50. В Мадриде, Арагоне, Кастилии Ла-Манче и Кастилии-Леоне объявлен красный уровень погодной тревоги. Похолодало даже там, где, как правило, тепло и зимой - в Валенсии, Барселоне, Севилье и Мурсии.

Перед похолоданием, на выходных во многих районах центральной Испании прошел сильнейший за последние полвека снегопад. Так, в Мадриде толщина снежного покрова превысила 50 см. Мадридские школьники останутся дома до 18 января.