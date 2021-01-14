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Подписчики "Яндекс.Плюса" смогут получать кэшбэк за заказ у ритейлеров и кафе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Продуктовые ритейлеры и рестораны в I квартале смогут присоединиться к сервису подписки "Яндекс.Плюс", предоставляющему покупателям кэшбэк, сообщил CEO "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко на Гайдаровском форуме.

До этого подписчики "Яндекс.Плюс" могли получать кэшбэк только при использовании сервисов "Яндекса" - "Кинопоиска", Яндекс Go и др. Теперь компания открывает доступ к партнерам, которые работают с "Яндекс.Едой", пояснил Шулейко.

Таким образом, пользователи смогут получать кэшбэк за каждый заказ у партнеров, подключившихся к программе лояльности: 7% за заказ из ресторана, 5% - из ритейла, уточнили в пресс-службе "Яндекс.Такси" Первым партнером может стать "Вкусвилл", уточнили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Помимо этого, "Яндекс" совместно с МТС договорились о партнерстве по работе с собственными сервисами подписки, в рамках которого пользователи "Яндекс.Плюс" на специальных условиях получат доступ к МТС Premium, и наоборот. Аудитория МТС Premium составляет порядка 4 млн пользователей.

"Яндекс.Плюс" работает в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Израиле. По состоянию на октябрь 2020 года количество подписчиков превышало 5 млн.

Яндекс Вкусвилл

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