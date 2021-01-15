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Россиянам пообещали повышение зарплат, близкое к росту производительности

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не ожидает в ближайшее время сильной разбалансировки между показателями роста производительности труда и средней заработной платы в России в связи с переменами на рынке труда, произошедших в период пандемии, сообщила замглавы ведомства Полина Крючкова.

"Наш прогноз, что рост заработных плат будет продолжаться, он будет продолжаться темпами скорее близкими к производительности, структурные изменения могут повлиять на этот тренд как в бОльшую, так и в меньшую сторону", - заявила она на Гайдаровском форуме.

"Есть структурные изменения, прежде всего, тех потребительских предпочтений, которые мы пока до конца не осознаем, и мы не понимаем, что из этого останется с нами, а что уйдет", - сказала замминистра.

По ее словам, в частности, речь идет о дистанционной занятости и дальнейшей жизнеспособности этой формы работы.

"Каковы будут ее масштабы, когда все успокоится, и не качнется ли маятник обратно? Потому что часть людей говорят, что хотят сидеть дома, а часть уже в середине процесса кричала: "Сделайте что-нибудь, чтобы мы отсюда убежали", - отметила Крючкова.

"И, конечно, глобальная проблема экономической политики - работа с некорпоративным сектором - это реально большой вызов, потому что этот сектор действительно расширяется, он приходит, в том числе, в традиционные отрасли, потому что фактически меняется форма организации труда во многих отраслях, во многих местах границы фирмы размываются. С этим надо жить, с этим придется работать", - сказала замглавы Минэкномразвития.

Хроника 27 января 2020 года – 15 января 2021 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития Полина Крючкова коронавирус

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