Замминистра призвал возродить рационализаторство

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Утраченное в связи с распадом СССР движение рационализаторов необходимо возродить, оно будет мотивировать сотрудников предприятий и способствовать оптимизации производственных процессов, заявил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"Мы очень хотим возродить движение рационализаторов, утраченное с развалом СССР. Знания людей, техническая смекалка – это огромный ресурс для повышения производительности труда", – отметил Засельский, рассказывая об особенностях реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Я говорю не только о прорывных идеях, с которыми потом не стыдно обратиться в Роспатент за авторским свидетельством. Это удел немногих сильнейших. Наша же задача в первую очередь мотивировать сотрудников предприятий искать и предлагать способы сделать работу более эффективной. Показать, что за это хвалят, а не ругают. Лучшие идеи могут и в патенты потом вырасти".

По словам замглавы Минэкономразвития, "в реализации этого плана нам поможет движение WorldSkills".

Как ранее сообщал "Интерфакс", целью нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" является достижение к 2024 году ежегодного роста производительности труда на 5% в базовых несырьевых отраслях экономики. Курирует нацпроект первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.