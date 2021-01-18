Капитализация Ozon достигла почти $11 млрд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon Holdings выросли в начале торгов на "Московской бирже" на 7,9% (до 3829,5 рубля за штуку), отыграв заметное повышение стоимости ценных бумаг компании, зафиксированное в пятницу вечером на американских биржах; капитализация компании, по данным биржи Nasdaq, достигла почти $11 млрд, составив на закрытие торгов 15 января $10,954 млрд.

Таким образом, по уровню рыночной капитализации Ozon Holdings стал крупнейшим российским ритейлером, ценные бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, обогнав X5 Retail Group, капитализация которого составляет порядка $10 млрд.

По мнению аналитиков, заметный рост стоимости как ценных бумаг Ozon Holdings, так и ее капитализации, связан с ожиданиями высоких темпов роста бизнеса компании в четвертом квартале 2020 года в условиях второй волны коронавирусной эпидемии. Как считают эксперты компании"Ренессанс Капитал", рост торгового оборота Ozon мог ускориться в IV квартале до 131% против 127% в III квартале на фоне второй волны пандемии и вновь введенных карантинных ограничений в России.

Аналитики прогнозируют, что Ozon продолжит опережать своих ключевых конкурентов по темпам роста. Более высокая чувствительность компании к карантинным мерам по сравнению с конкурентами будет связана с более диверсифицированной структурой продаж. Мало того, что его крупнейшая категория, электроника, составляет всего 24% выручки, но остальная часть продаж распределена по большому количеству других сегментов, включая быстро растущий сегмент товаров повседневного спроса. В этом отношении служба экспресс-доставки Ozon является важным драйвером роста, полагают специалисты "Ренессанс Капитала".

По мнению аналитиков инвесткомпании, Ozon имеет хорошие возможности остаться одним из ведущих российских игроков в сфере электронной коммерции и способствовать консолидации фрагментированного в настоящее время рынка благодаря своим превосходным возможностям реализации, качеству обслуживания, широкому ассортименту и сильному бренду.