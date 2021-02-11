Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Быстрый рост капитализации маркетплейса Ozon после успешного прошлогоднего IPO привел к тому, что впервые в истории АФК "Система" доля в ПАО "МТС" перестала быть самым дорогим активом холдинга Владимира Евтушенкова.

Сделка по вхождению в капитал Ozon была закрыта в начале 2014 года, когда "второй ногой" АФК в паре с МТС, согласно принятой тогда в холдинге терминологии, был башкирский ТЭК. Тогда приносивший убытки игрок еще только развивающейся отрасли e-commerce не рассматривался даже как кандидат на второе место в списке активов "Системы", которая владела крупной долей в "Детском мире", активно инвестировала в "Медси" и параллельно покупала проблемные на тот момент лесопромышленные активы (ныне - готовящаяся к IPO Segezha Group). Тогда, комментируя предстоящее приобретение доли в Ozon, Евтушенков говорил "Интерфаксу", что его "в последнее время вообще ничего не смущает в бизнесе", поэтому не пугает и убыточность нового портфельного актива.

Вскоре башкирский ТЭК "Система" потеряла, но о "второй ноге", по словам Евтушенкова, больше не думала. "Это абсолютно неправильный подход. Мы не собираемся ни вторую, ни третью ногу отращивать. Теперь мы совершенно по-другому мыслим наше будущее. Мы видим себя инвесткомпанией, у которой в портфеле набор различных активов, и неважно, сколько они стоят - миллиард, полтора или десять, как МТС. Главное, чтобы они приносили прибыль и не отвлекали на операционное управление менеджмент "Системы", который должен заниматься исключительно вопросами стратегии. Поэтому сегодня у нас не стоит задача поиска второй или третьей "ноги". У нас стоит задача искать хорошие проекты, структурировать их, добавлять им стоимость, обеспечивать их прибыльность - и идти дальше. Если нужно - продавать, если нужно - делать IPO, если нужно - приглашать партнеров. Когда мы были холдинговой компанией, занимающейся операционным управлением, мы, действительно, мыслили так (...). Но сейчас мы совершенно иначе работаем, поэтому у нас даже терминологии такой нет", - говорил Евтушенков "Интерфаксу" в январе 2017 года.

IPO Ozon прошло в ноябре 2020 года, по его итогам капитализация компании составила $6,2 млрд, а 33,1%-ная доля "Системы" стоила $2,06 млрд. С тех пор котировки Ozon существенно выросли, капитализация компании на NASDAQ составляет $13,7 млрд. Таким образом, долю "Системы" можно оценить в $4,5 млрд, или 334,9 млрд рублей по курсу ЦБ.

По итогам торгов в среду капитализация МТС на Мосбирже составила 660,2 млрд рублей. Эффективная доля участия АФК в МТС составляет 50,0177%, рыночная стоимость этого пакета - 330,25 млрд рублей.

По оценкам аналитиков Газпромбанка, на публичные активы "Системы" приходится более 75% валовой стоимости всех активов из портфеля корпорации. Сейчас в портфеле "Системы" три публичных актива - телеком-оператор МТС, маркетплейс Ozon и девелопер Etalon.

В случае, если АФК выведет на IPO лесопромышленный холдинг Segezha Group, показатель превысит 85%, считают эксперты.