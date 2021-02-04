Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 389 634+519 796

"Магнит" запустил доставку на базе более 1 тыс. магазинов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU -"Магнит" по итогам 2020 года масштабировал сервисы e-commerce на более 1 тысячу своих магазинов в 47 регионах и 72 городах, сообщил ритейлер.

Около 50% выручки от онлайн-проектов в настоящее время генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение 2021 года компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1,5 тыс. магазинов "у дома", крупного формата и магазинов дрогери "Магнит Косметик" в более чем 50 регионах.

"Магнит" начал тестирование сервисов в онлайн-коммерции во второй половине 2020 года, последние пилоты были запущены в начале декабря. Всего у ритейлера шесть онлайн-проектов – собственных и партнерских.

Направление foodtech компания начала развивать с профильными партнерами: с конца августа с Delivery Club, с конца сентября - с "Яндекс.Едой". Оба сервиса занимаются экспресс-доставкой в пределах часа. В сентябре начал работать онлайн-заказ "Магнит Аптека", в начале ноября – собственное приложение "Магнит Доставка" с экспресс доставкой по Москве, а в конце ноября запущена собственная регулярная доставка из краснодарских магазинов "Магнит Семейный". В начале декабря "Магнит" и Delivery Club запустили доставку заказов из магазинов дрогери в Екатеринбурге и Краснодаре.

"Магнит" выполняет около 6 тыс. заказов в день. По оценкам компании, большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие ее офлайн-магазины.

Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-сегмента "Магнита" составляет 2 млрд рублей, исходя из оборота за декабрь.

Крупнейший по продажам и наиболее динамично растущий сегмент – экспресс-доставка, которая работает на базе магазинов "у дома". Средний чек собственной доставки "Магнита" составляет около 1,6 тыс. рублей, что примерно в 4,5 раза превышает аналогичный показатель в магазинах "у дома" (359 рублей по итогам IV квартала 2020 года). Это связано, в основном, с большим числом товаров в корзине.

"Магнит" – крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов и второй по объему продаж. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазинов, в том числе 14 911 магазинов "у дома", 470 супермаркетов, 6 183 магазинов дрогери. По итогам 2020 года выручка "Магнита" выросла на 13,5%, до 1 трлн 553,8 млрд рублей.

Магнит

Новости по теме

Новости

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина

Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина

Минпромторг и торговые сети обратятся в ЦБ по поводу комиссии за эквайринг

Ford будет использовать Android в большинстве автомобилей с 2023 года

Ford будет использовать Android в большинстве автомобилей с 2023 года

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

ФАС проверит сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов "Везёт"

ФАС проверит сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов "Везёт"

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Цены на бензин растут на АЗС России третью неделю подряд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');