"Магнит" запустил доставку на базе более 1 тыс. магазинов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU -"Магнит" по итогам 2020 года масштабировал сервисы e-commerce на более 1 тысячу своих магазинов в 47 регионах и 72 городах, сообщил ритейлер.

Около 50% выручки от онлайн-проектов в настоящее время генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение 2021 года компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1,5 тыс. магазинов "у дома", крупного формата и магазинов дрогери "Магнит Косметик" в более чем 50 регионах.

"Магнит" начал тестирование сервисов в онлайн-коммерции во второй половине 2020 года, последние пилоты были запущены в начале декабря. Всего у ритейлера шесть онлайн-проектов – собственных и партнерских.

Направление foodtech компания начала развивать с профильными партнерами: с конца августа с Delivery Club, с конца сентября - с "Яндекс.Едой". Оба сервиса занимаются экспресс-доставкой в пределах часа. В сентябре начал работать онлайн-заказ "Магнит Аптека", в начале ноября – собственное приложение "Магнит Доставка" с экспресс доставкой по Москве, а в конце ноября запущена собственная регулярная доставка из краснодарских магазинов "Магнит Семейный". В начале декабря "Магнит" и Delivery Club запустили доставку заказов из магазинов дрогери в Екатеринбурге и Краснодаре.

"Магнит" выполняет около 6 тыс. заказов в день. По оценкам компании, большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие ее офлайн-магазины.

Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-сегмента "Магнита" составляет 2 млрд рублей, исходя из оборота за декабрь.

Крупнейший по продажам и наиболее динамично растущий сегмент – экспресс-доставка, которая работает на базе магазинов "у дома". Средний чек собственной доставки "Магнита" составляет около 1,6 тыс. рублей, что примерно в 4,5 раза превышает аналогичный показатель в магазинах "у дома" (359 рублей по итогам IV квартала 2020 года). Это связано, в основном, с большим числом товаров в корзине.

"Магнит" – крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов и второй по объему продаж. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазинов, в том числе 14 911 магазинов "у дома", 470 супермаркетов, 6 183 магазинов дрогери. По итогам 2020 года выручка "Магнита" выросла на 13,5%, до 1 трлн 553,8 млрд рублей.