Число официальных безработных в Крыму за год выросло в 9 раз

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Численность зарегистрированных в органах службы занятости жителей Крыма за 2020 год на фоне вызванных коронавирусом ограничений превысила 48 тысяч, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании совета министров Крыма во вторник.

"Мы наблюдаем значительный рост зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения Крыма. Численность безработных в течение 2020 года - с начала пандемии - выросла в девять раз: с 5 290 человек, состоящих на учете на 1 января 2020 года, до 48 063 человек на 1 января 2021 года", - сказала Романовская.

Она пояснила, что на учет встали не только те, кто потерял работу, но и давно безработные, либо "скрытые" самозанятые, чтобы получить повышенные пособия. В итоге уровень зарегистрированной безработицы вырос с 0,6% до 5,2%.

При этом число вакансий в Крыму снизилось: если год назад свободных рабочих мест было в два раза больше, чем состоящих на учете в центрах занятости, то сейчас на одну вакансию претендуют четыре человека, уточнила вице-премьер.

Для решения проблемы правительство республики разработало и утвердило во вторник комплекс мер, на реализацию которых будет направлено 148 млн рублей. Ожидается, что к концу 2021 году будут трудоустроены 46 тысяч человек.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре прошлого года: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.