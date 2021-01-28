Котировки нефти снова повернули вниз

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова снижаются после непродолжительной попытки роста ранее в четверг.

К 18:45 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,18%) к уровню закрытия сессии среды и торговались у $55,71 за баррель. Апрельские фьючерсы на Brent, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,21 (0,38%), до $55,32 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,14 (0,26%), до $52,71 за баррель, что на $0,14 (0,26%).

Цены на нефть остаются ниже 11-месячных максимумов, достигнутых ранее в этом месяце, на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу спроса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

Некоторую поддержку ценам оказывает сокращение предложения на мировых рынках. Ирак ранее объявил о добровольном сокращении добычи нефти. Кроме того, более значительное, чем ожидалось, снижение запасов в США на прошлой неделе, ограничивает потери.

Между тем у инвесторов возникают опасения замедления вакцинации от коронавируса из-за нехватки препаратов. Международный валютный фонд предупредил, что "неравномерное распределение вакцин может усилить финансовую уязвимость, особенно стран с пограничной экономикой".

Тем временем Евросоюз выразил беспокойство в связи с задержкой поставок вакцины AstraZeneca. Член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис ранее заявила, что ЕС обеспокоен "намерением AstraZeneca в ближайшие недели поставить значительно меньше доз, чем было согласовано и объявлено".

"Остается множество опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу. - Китайские власти призывают своих граждан отказаться от путешествий в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, являющийся самым активным туристическим сезоном года. Конечно же, это скажется на уровне спроса".

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое падение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.