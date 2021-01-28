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Apple зафиксировала рекордные показатели в I финквартале

Квартальная выручка компании впервые превысила $100 млрд

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская Apple зафиксировала рекордные показатели чистой прибыли в расчете на акцию и выручки в первом финансовом квартале благодаря высокому интересу к новой линейке iPhone, представленной компанией в октябре 2020 года, а также устойчивому спросу на другие ее продукты в период пандемии коронавируса.

Квартальная выручка Apple впервые в истории компании превысила $100 млрд на фоне рекордных продаж iPhone, носимых устройств и цифровых сервисов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка за квартал, завершившийся 26 декабря 2020 года, увеличилась на 21%, до $111,44 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $103,27 млрд.

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Чистая прибыль Apple в минувшем квартале выросла на 29%, до $28,76 млрд по сравнению с $22,24 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию составила $1,68 по сравнению с $1,25 годом ранее и средним прогнозом экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,42 на акцию.

Квартальная выручка Apple от продажи iPhone повысилась на 17%, до $65,6 млрд (прогноз аналитиков - $59,53 млрд). Компания в преддверии праздничного сезона представила линейку из четырех смартфонов с поддержкой 5G.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac подскочил на 21%, до $8,68 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 24%, до $15,76 млрд.

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $8,44 млрд (+41%), носимых устройств и аксессуаров - $12,97 млрд (+30%). Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи Mac составит $8,68 млрд, iPad - $7,38 млрд.

На долю зарубежных продаж пришлось 64% квартальной выручки Apple. Продажи в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в первом финквартале взлетели на 57%, до $7,95 млрд, в том числе, благодаря высокому спросу на iPhone. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 12%, до $43,31 млрд, в Европе - на 17%, до $27,3 млрд, в Японии - на 33%, до $8,29 млрд.

"В прошедшем квартале мы зафиксировали двузначный рост в каждой из категорий, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов, - заявил главный финансовый директор Apple Лука Маэстри. - В результате наш операционный денежный поток был рекордным - $38,8 млрд, и мы вернули акционерам $30 млрд".

Компания выплатит дивиденды в размере $0,205 на акцию по итогам первого финквартала.

Акции Apple подешевели на 3,3% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 75,2%.

Apple

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