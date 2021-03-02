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Все розничные магазины Apple в США заработали впервые почти за год

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Впервые почти за год все розничные магазины Apple Inc. в США работают, сообщает агентство Bloomberg.

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Компания приостановила работу всех своих торговых точек за пределами Китая 13 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений. В КНР магазины были закрыты в феврале.

В минувший понедельник все 270 магазинов Apple в США возобновили работу в той или иной степени, хотя в некоторых из них продолжают действовать определенные ограничения, например, предварительная запись. Магазины в Техасе в понедельник открылись последними после задержек, вызванных сильнейшим зимним штормом в феврале.

Закрытыми по-прежнему остаются около десятка торговых точек Apple во Франции и Бразилии, пишет агентство.

Котировки акций Apple выросли по итогам торгов в понедельник на 5,4%, что стало максимальным подъемом более чем за четыре месяца. На дополнительных торгах они продолжили дорожать (+0,7%).

С начала текущего года капитализация компании сократилась на 3,7%, однако за последние двенадцать месяцев она увеличилась на 71%. В то же время Dow Jones Industrial Average поднялся соответственно 3% и 18%.

Apple США

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