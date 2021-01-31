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Более 1,1 млрд руб. направят на выплаты медикам за выявление онкологии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей территориальным органам Фонда обязательного медицинского страхования на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается, такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. "При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам", - рассказали в кабмине.

Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным Фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения - врачей и среднего медицинского персонала.

Вопросы были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 28 января.

Михаил Мишустин ФОМС

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