Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:06Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 101 453 597+587 565

Кредиторы Березовского рассчитывают вернуть часть долгов за счет шато во Франции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кредиторы Бориса Березовского, который умер 23 марта 2013 года, рассчитывают покрыть часть его долгов за счет продажи особняка на мысе Антиб на Лазурном берегу во Франции. Об этом Bloomberg сказали представители кредиторов, среди которых "Аэрофлот", Роман Абрамович и британское казначейство.

В миреЧто станет с имуществом БерезовскогоЧто станет с имуществом БерезовскогоЧитать подробнее

Кредиторы обжаловали в суде Экс-ан-Прованса принятое еще в 2015 году решение конфисковать Chateau de la Garoupe в пользу французского государства по делу об отмывании денег в отношении Березовского. Ожидается, что суд примет решение по их жалобе 21 апреля.

Бывший особняк Березовского стоит не менее 100 млн евро, считает эксперт по недвижимости французской Ривьеры Александра Коннолли. Долги, оставшиеся после Березовского, оцениваются почти в 300 млн фунтов стерлингов, приводит Bloomberg данные Grant Thornton.

"Будет справедливо, если актив такой значительной стоимости будет использован для компенсаций кредиторам, пострадавших от мошеннических действий Бориса Березовского (а не останется в собственности Франции. - ИФ.)", - сказал агентству юрист кредиторов Березовского.

Березовский с 2000 года был в эмиграции в Великобритании. В России он обвинялся в многочисленных преступлениях и был заочно приговорен к тюремному заключению. Он умер в своем доме в Аскоте 23 марта 2013 года. В сентябре 2013 года в британском суде прозвучало, что на момент смерти его долги составляли £309 млн ($483 миллиона).

Поместье Chateau de la Garoupe на мысе Антиб Березовский купил в конце 90-х годов. Это участок площадью 10,5 га, на котором расположены старинный замок, гостевые дома, хозяйственные постройки, а также причал для яхт. Летом 2013 года Генпрокуратура России заявляла, что добилась в суде Марселя ареста этой недвижимости, чтобы в дальнейшем добиться исполнения решения суда о взыскании с Березовского более 3,2 млрд рублей долгов в пользу "Аэрофлота" и правительства Самарской области.

Скончался Борис Березовский

15
Лондон. 31октября 2011г.Андрей Луговой и Борис Березовский. 1998г.Лондон. 31 августа 2010г.Лондон. 25 марта 2003г.На снимке: Иван Рыбкин и Борис Березовский в вертолете. 1996г.Лондон. 3 октября 2011г.Американо-российский инвестиционный симпозиум в США,1998 г. На снимке: руководитель российской промышленной группы ЮКОС-РОСПРОМ Михаил Ходорковский и Борис Березовский (справа) за обедом во время симпозиума в Кеймбридже.Торжественная церемония награждения лауреатов Российской независимой премии "Триумф" за 1996 год состоялась в Бетховенском зале Большого театра. На снимке: скульптор Зураб Церетели и заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Борис Березовский - гости церемонии.После окончания пресс-конференции первый вице-премьер коалиционного правительства Чечни Мовлади Удугов (слева) и заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Борис Березовский. 1996г.В Минске состоялась встреча исполнительнго секретаря СНГ Бориса Березовского с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 1998г.Депутат Госдумы Борис Березовский. 2000г.В аэропорт "Внуково" прибыл самолет с российскими военнослужащими, захваченными в соседнем с Чечней Дагестане. Эта группа освобожлена благодаря усилиям МВД и ФСБ России при активном содействии исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского. 1998г.Депутаты Госдумы Борис Березовский и Роман Абрамович. 2000г.Президент России, председатель Совета глав государств СНГ Борис Ельцин встретился с исполнительным секретарем СНГ Борисом Березовским. 1998г.Встреча Э.Шеварднадзе с Б.Березовским.1998г.
Лондон. 31октября 2011г.
мыс Антиб Борис Березовский Франция Великобритания Роман Абрамович Аэрофлот Генпрокуратура

Новости по теме

Новости

Гендиректор НМГ Ольга Паскина покинет свой пост

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

В Кремле обозначили пути ликвидации социального неравенства в РФ

В ЦБ заявили, что банки РФ могут заработать свыше 1 трлн руб. в 2021 г.

Сбербанк уточнил параметры сделки по goods.ru

Сбербанк уточнил параметры сделки по goods.ru

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');