Кредиторы Березовского рассчитывают вернуть часть долгов за счет шато во Франции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кредиторы Бориса Березовского, который умер 23 марта 2013 года, рассчитывают покрыть часть его долгов за счет продажи особняка на мысе Антиб на Лазурном берегу во Франции. Об этом Bloomberg сказали представители кредиторов, среди которых "Аэрофлот", Роман Абрамович и британское казначейство.

Кредиторы обжаловали в суде Экс-ан-Прованса принятое еще в 2015 году решение конфисковать Chateau de la Garoupe в пользу французского государства по делу об отмывании денег в отношении Березовского. Ожидается, что суд примет решение по их жалобе 21 апреля.

Бывший особняк Березовского стоит не менее 100 млн евро, считает эксперт по недвижимости французской Ривьеры Александра Коннолли. Долги, оставшиеся после Березовского, оцениваются почти в 300 млн фунтов стерлингов, приводит Bloomberg данные Grant Thornton.

"Будет справедливо, если актив такой значительной стоимости будет использован для компенсаций кредиторам, пострадавших от мошеннических действий Бориса Березовского (а не останется в собственности Франции. - ИФ.)", - сказал агентству юрист кредиторов Березовского.

Березовский с 2000 года был в эмиграции в Великобритании. В России он обвинялся в многочисленных преступлениях и был заочно приговорен к тюремному заключению. Он умер в своем доме в Аскоте 23 марта 2013 года. В сентябре 2013 года в британском суде прозвучало, что на момент смерти его долги составляли £309 млн ($483 миллиона).

Поместье Chateau de la Garoupe на мысе Антиб Березовский купил в конце 90-х годов. Это участок площадью 10,5 га, на котором расположены старинный замок, гостевые дома, хозяйственные постройки, а также причал для яхт. Летом 2013 года Генпрокуратура России заявляла, что добилась в суде Марселя ареста этой недвижимости, чтобы в дальнейшем добиться исполнения решения суда о взыскании с Березовского более 3,2 млрд рублей долгов в пользу "Аэрофлота" и правительства Самарской области.