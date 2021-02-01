Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне коррекционного роста индексов в Азии и нефти (Brent поднялась к $55,4 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, при этом лидируют в отскоке бумаги Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3285,81 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1368,52 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Выросли акции Polymetal (+3,7%), Petropavlovsk (+1,3%), "Трубной металлургической компании" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1%), "ВСМПО-Ависма" (+1%), АФК "Система" (+1%), АДР HeadHunter (+1%).

Просели бумаги "ТГК-2" (-1,3%), "Распадской" (-1,1%), En+ (-1%), "ОГК-2" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,6%), "М.Видео" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%), "Башнефти" (-0,5%).

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник позитивный. Китайская статистика деловой активности за январь оказалась слабее ожиданий, но инвесторы ее проигнорировали. Валюты CAD, AUD, NZD укрепились против доллара, указывая на склонность инвесторов к риску. Российский рынок акций и рубль на этом фоне в начале торгов могут показать укрепление.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, внимание инвесторов останется сосредоточенным на пандемии коронавируса. Дальнейшее его активное распространение, проблемы с доступом к вакцине и появление новых штаммов, которое может поставить под вопрос эффективность вакцинации, ведут к опасениям продления и ужесточения карантинных ограничений в различных странах, что будет оказывать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики. Этот фактор продолжит оказывать негативное влияние на широкий спектр рисковых активов - инвесторы предпочтут увеличить объем защитных инструментов в своих портфелях.

Также игроки продолжат следить за ситуацией с принятием очередного пакета помощи американской экономике, предложенного новым президентом США. При этом есть риски затягивания принятия данного пакета, а также снижения его объема. Так, республиканцы предлагают выделить лишь $600 млрд в рамках данного пакета, что более чем в три раза меньше, чем по плану, предлагаемому Джо Байденом. В этом случае, инвесторы также предпочтут переложиться в защитные активы, что усилит коррекционные настроения на рынках.

Тем не менее, настроения инвесторов утром в понедельник умеренно позитивные. Несмотря на существенное падение индексов в США в пятницу и слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, основные азиатские площадки растут вместе с фьючерсами на американские индексы.

Индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов. В ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, он может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора. В рамках текущей недели, при сохранении негативной внешней конъюнктуры, российский рынок может предпринять попытку отступления под данный уровень, считает Зварич.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, на прошлой неделе рынки снизились на фоне сохраняющихся тревог по поводу вакцин от коронавируса и волатильности акций GameStop в США.

Компания Johnson&Johnson сообщила о результатах испытаний ее вакцины против коронавируса - общая эффективность составила 66% в предотвращении тяжелого и среднего течения COVID-19. Общий показатель эффективности вакцины J&J является ниже, чем у вакцин компаний-конкурентов Pfizer/BioNTech и Moderna - около 95% при введении двух доз.

События недели

Начавшаяся неделя обещает быть насыщенной событиями. В понедельник страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе за январь. Во вторник еврозона сообщит об изменении объема ВВП за IV квартал, в среду опубликуют статистику по ВВП страны еврозоны, в четверг будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов, а в пятницу Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за декабрь.

В США в понедельник будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за январь, в среду выйдут индекс PMI для сферы услуг и индекс ISM для непроизводственной сферы за январь. В четверг США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, отмечает Шишкина.

Ситуация в мире

В США индексы акций в пятницу снизились на 1,9-2%, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.

Инвесторы в пятницу также оценивали новую порцию корпоративной отчетности и следили за новостями по поводу пандемии коронавируса на фоне опасений, что восстановление экономики после пандемии может занять более длительный промежуток времени, чем ожидалось, в связи с растущими сомнениями по поводу эффективности новых вакцин против более заразных разновидностей COVID-19.

Опубликованные в пятницу статистические данные показали, что доходы населения США в декабре выросли впервые за три месяца, в то время как расходы продолжили снижение.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 2,2%), "плюсуют"" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.

Фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инвесторы также следят за переговорами о пакете мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом. Группа сенаторов-республиканцев предложила альтернативный план меньшего объема, сообщает CNBC. В письме Байдену сенаторы отметили, что их предложение включает более адресную помощь нуждающимся американцам.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $55,4 за баррель (+0,7% и -0,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,45 за баррель (+0,5% и -0,3% в пятницу).

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Тем временем, компания Chevron Corp. намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в Пермском бассейне. Главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер в интервью Bloomberg TV сообщил, что соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру. Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки в качестве жеста "доброй воли", что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

В начале января принято компромиссное решение: все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана, которые могут увеличить ее на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале и еще на столько же в марте. В результате Россия с февраля может добывать 9,184 млн б/с, а с марта 9,249 млн б/с.

В то же время Саудовская Аравия объявила о том, что по решению ее наследного принца Мохаммеда бен Сальмана, страна снизит в феврале добычу нефти на 1 млн б/с, удерживая в течение февраля и марта уровень в 8,119 млн б/с, уступая таким образом России второе место по добыче нефти в мире (первое у США).

Кроме того, еще ряд стран добровольно снизят добычу нефти на 425 тыс. б/с на февраль-март, а с учетом компенсаций от стран, которые ранее недосокращали объемы, снижение составит свыше 1,425 млн б/с.

В среду, 3 февраля, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет рассмотрена ситуация на рынке, а также исполнение странами своих обязательств, в том числе компенсаций ранее недосокращенных объемов.