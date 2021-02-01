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Евро подешевел на 22 копейки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже" вслед за дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,44-75,67 рубля за доллар. По итогам первых пяти минут торгов доллар подешевел на 15,75 копейки, до 75,4 рубля. Евро подешевел на 22 копейки до 91,7 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 18,56 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,52 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,63 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов вслед за дорожающей нефтью. Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

В центре внимания трейдеров - переговоры о новом пакете мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

В центре внимания трейдеров также по-прежнему остается ситуация с коронавирусом на фоне роста числа случаев заражения в Европе и Азии и новых ограничений на поездки.

Власти Великобритании объявили о введении в пятницу запрета на прямые пассажирские рейсы в ОАЭ и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон. ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

К 10:05 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,53%, до $55,33 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,32%, до $52,36 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру.

Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.

Brent WTI США Китай коронавирус Джо Байден ЮАР Великобритания Московская биржа

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