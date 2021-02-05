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Эстонский криптобанк начал судиться с блогом на "Яндекс.Дзене" за клевету

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Зарегистрированный в Эстонии криптобанк Crypterium и его сооснователь Владимир Горбунов подали в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительными сведений в ряде статей на канале портала "Яндекс.Дзен" "Криптокритика" и о блокировке канала, следует из материалов суда.

Истцы также потребовли предоставить им контактные данные лица, распространившего порочащие материалы. Они хотят взыскать с него 1 млн рублей компенсации.

Исковые требования адресованы управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В качестве третьего лица в заявлении указана швейцарская Yandex Services AG.

Суд оставил иск без движения до 1 марта, потому что истец не доплатил пошлины.

Компания Crypterium предоставляет ряд финансовых услуг с использованием криптовалют на базе своего электронного кошелька. Также у компании есть свой токен CRPT.

В одном из материалов блога "Криптокритика" на платформе Blogspot автор раскритиковал стартап Crypterium и одну из его сотрудниц. В тексте указано, что оригинал материала был опубликован 6 декабря 2019 года на одноименном канале в "Яндекс.Дзен", но сейчас такой публикации там нет.

Crypterium владимир Горбунов Эстония арбитражный суд Москвы Роскомнадзор Yandex Services Яндекс.Дзен

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