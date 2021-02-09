"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Вкусвилл", один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ, вышел в Краснодарский край, открыв во вторник свой первый магазин в Сочи.

"Первый магазин в Краснодарском крае открылся 9 февраля в Сочи. Мы давно планировали открыть "Вкусвилл" в Сочи. Конечно, на это нас вдохновляли обращения покупателей", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Торговая площадь сочинского "ВкусВилла" - 185 кв. метров. В магазине представлен основной ассортимент, есть зона для перекуса, сокомат, кофемашина и отдел "без упаковки" с товарами на развес.

Кроме того, с 11 февраля начнет работать сервис доставки - "по тем же условиям, что и в других городах - бесплатно, без минимальной суммы заказа и всего за два часа", отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о развитии сети в регионе, представитель ритейлера сказал, что в ближайших планах открытие магазина в Краснодаре ориентировочно в марте. Дальнейшие перспективы развития и инвестиции в проекты в компании не уточнили.

Выручка ООО "Вкусвилл" по РСБУ в 2019 году увеличилась на 51,1%, до 82,519 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза, до 2,995 млрд рублей. Сеть ритейлера объединяет более 1,2 тыс. магазинов.

Около 87% в компании принадлежат ее основателю Андрею Кривенко, 12,16% - у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok). Владельцы "Вкусвилла" рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании.