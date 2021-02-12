Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Европейский рынок IPO показал наилучший старт года за шесть лет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Европейский рынок IPO в 2021 году показал наилучший старт с 2015 года на фоне высокого интереса инвесторов к цифровым компаниям в период пандемии COVID-19, пишет газета Financial Times.

С начала текущего года на биржах Европы, включая Лондон, состоялось 16 IPO, в рамках которых были размещены акции на 8,4 млрд евро, свидетельствуют данные Refinitiv. Как число размещений, так и совокупный объем IPO являются максимальными с 2015 года.

В миреРазработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрдРазработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрдЧитать подробнее

На долю компаний, выигравших в результате перемещения в интернет как потребителей, так и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, пришлось порядка 70% совокупного объема IPO. Среди таких компаний - сервис открыток Moonpig и оператор постаматов InPost.

"Мы наблюдали тектонические сдвиги в сфере электронной коммерции в результате COVID-19 - процессы, которые, как мы думали, займут пять лет, заняли пять месяцев, - отмечает со-руководитель направления глобальных рынков акционерного капитала Citigroup Джеймс Флеминг. - В результате происходит быстрая переоценка стоимости цифровых компаний".

В США объем IPO с начала текущего года составил рекордные $22,6 млрд.

Европа

Новости по теме

Новости

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

"Яндекс" сообщил о взломе 4887 почтовых ящиков по вине сотрудника

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');