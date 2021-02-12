ЦБ счел ограниченными риски, связанные с запуском цифрового рубля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Риски, связанные запуском цифрового рубля, ограничены и вполне управляемы: их снижение можно предусмотреть и в моделях, и в плавности его внедрения, заявила в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас проводим интенсивные обсуждения нашего консультативного доклада по цифровому рублю. Хотим посмотреть, какая может быть выбрана модель цифрового рубля. Вы знаете, мы в докладе предложили четыре модели, но видим, что участники рынка склоняются, в основном, к одной из моделей. Мы это отразим в концепции, которую по итогам обсуждения уже подготовим", - сказала она.

"Основное для нас - действительно, более четко и прописать, и понять, и обсудить с участниками рынка, в чем могут быть преимущества цифрового рубля, как они могут проявляться и для бизнеса, и для людей. И мы сейчас видим эти преимущества, несмотря на то, что у нас активно развиваются и разные дистанционные формы банковских услуг, и безналичные платежи. Но мы видим, что к цифровому рублю может быть достаточный интерес", - отметила глава регулятора.

"И, безусловно, обсуждаем возможные риски. Но, на наш взгляд, предварительно можно сказать (мы это тоже в концепции отразим), что эти риски ограничены и вполне управляемы. Их снижение можно предусмотреть и в моделях, и в плавности внедрения цифрового рубля. Так что закончим обсуждение, представим концепцию и будем двигаться дальше", - добавила Набиуллина.

Цифровой рубль

Банк России в середине октября 2020 года опубликовал консультативный доклад о возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты, но окончательное решение не принято. ЦБ РФ заявлял, что пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу 2021 года в случае принятия решения о выпуске этой валюты. По планам ЦБ, цифровой рубль в случае его внедрения будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет эмитироваться Банком России. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков выражал обеспокоенность возможным снижением доходов российских банков из-за внедрения цифрового рубля. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявлял, что спустя три года после запуска цифрового рубля в него могут быть переведены порядка 2-4 трлн рублей, соответственно, эти же средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и как следствие к росту ставок.