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Минфин заявил о риске падения доходов банков из-за цифрового рубля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ обеспокоен возможным снижением доходов российских банков из-за внедрения цифрового рубля, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков на заседании Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по банкам и банковской деятельности.

"Конечно, Минфин как один из основных акционеров наших банков тоже обеспокоен таким вариантом событий. То есть, с одной стороны, мы заинтересованы в финтехе и развитии технологий, с другой стороны, мы обеспокоены, если существенная доходная часть банков будет резко снижаться", - сказал Чебесков.

По его словам, ключевые риски для банков от ускоренного внедрения цифровой валюты с точки зрения бизнеса - это потеря части транзакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом.

"Если у людей, у граждан, появится доступ к более удобному и дешевому механизму расчетов, то это, конечно, может спровоцировать переток с остатков текущих счетов в цифровые рубли. Соответственно, для банков это может означать довольно значительное уменьшение этой доходной части", - отметил глава департамента Минфина. Чиновник напомнил, что крупнейшие банки выступали против ускоренного внедрения цифрового рубля из-за потери части доходов.

"То же самое с эквайрингом. Мы понимаем, и я думаю, все присутствующие здесь знают, что порой эквайринговые комиссии достигают довольно высоких значений, это может быть порядка 4% для МСП. В этой связи цифровой рубль может значительно снизить нагрузку для бизнеса, но, с другой стороны, для банков это существенная доходная часть", - пояснил Чебесков.

Также он сообщил, что Минфин отмечает риски для банковской ликвидности при введении цифрового рубля, но ожидает, что ЦБ проблем с ликвидностью у банков не допустит.

ЦБ в середине октября 2020 года опубликовал консультативный доклад о возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты, но окончательное решение не принято. Регулятор заявлял, что пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу 2021 года в случае принятия решения о выпуске этой валюты. По планам ЦБ, цифровой рубль в случае его внедрения будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет эмитироваться Банком России.

Минфин РФ ЦБ РФ Иван Чебесков

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